काबूल: अफगाणिस्तानत तालिबानने सरकार स्थापनेची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी जबाबदाऱ्या देखील वाटून देण्यात आल्या आहेत. तालिबानच्या नव्या सरकारचे नेतृत्व मुल्ला हसन अखुंद (Mohammad Hasan Akhund) यांच्या हाती असणार आहे. तर तालिबानचे सहसंस्थापक अब्दुल गनी बरदार हे अफगाणिस्तानचे उपनेते असतील. एएनआय या वृत्तसंस्थेने एएफपीच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.

मुल्ला हसन सध्या तालिबानची निर्णय घेणारी शक्तिशाली संस्था 'रहबारी शूरा' या लीडरशिप कौन्सिलचे प्रमुख आहेत. ते प्रमुख नेत्याच्या अनुमोदानावरून संघटनेच्या सर्व प्रकरणांवर सरकारी मंत्रिमंडळाप्रमाणे काम करतात. दरम्यान, या संघटनेचे प्रमुख मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंदजादा यांना अफगाणिस्तानचे नवीन प्रमुख म्हणून नामांकित करण्यात आले आहे.

Mohammad Hasan to lead new Taliban govt in Afghanistan: AFP

