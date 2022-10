Who is Rishi Sunak: दिवाळी सायंकाळी इंग्लंडमधून भारतीय नागरिकांना आभिमान वाटेल अशी बातमी (rishi sunak news) समोर आली आहे. इंग्लंडमध्ये आता भारतीय वंशाचे पंतप्रधान (Who is England’s new PM) राज्यकारभार पाहणार आहेत. भारतावर 200 वर्षे राज्य करणाऱ्या इंग्लंडवर आता भारतीय नागरिक (rishi sunak education) राज्य करणार आहे. इंग्लंडच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत पेनी मॉर्डंटला मागे टाकून भारतीय वंशाचे नेते ऋषी सुनक (rishi sunak religion) यांनी विजय मिळवला आहे. ते आता इंग्लंडचे नवे पंतप्रधान असणार आहे.

सुनक यांना 180 हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा

पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत सुनक यांना 180 हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे आता ते पंतप्रधान पदावर विराजमान होणार आहेत. येत्या 28 ऑक्टोबर रोजी ऋषी सुनक इंग्लंडच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तुम्हाला देखील ऋषी सुनक कोण आहेत असा प्रश्न पडला असेल आणि त्यांच्याविषयी जाणून घेण्यास तुम्ही उत्सुक असाल तर आज आम्ही येथे त्यांच्याविषयी तपशीलवार माहिती देत आहोत.

पंजाबमधून असे पोहोचले इंग्लंडमध्ये

ऋषी सुनक हे मूळचे पंजाबच्या गुजरांवाला येथील रहिवाशी आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वीच सुनक यांचे आजी आणि आजोबा भारतातून पूर्व आफ्रिकेत स्थलांतरित झाले होते. सुनक यांचे आजी-आजोबा आफ्रिकेत जाण्यापूर्वी गुजरांवाला हा भारताचा भाग होता. परंतु फाळणीनंतर गुजरांवाला पाकिस्तानात गेला. दरम्यान सुनक यांचे आजी-आजोबा काही काळानंतर आफ्रिकेतून इंग्लंडला गेले.

इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्तींचे जावई

ऋषी सुनक यांचा जन्म 12 मे 1980 रोजी इंग्लंडमधील साउथम्प्टन येथे झाला. ऋषी यांच्या आईचे नाव उषा आणि वडिलांचे नाव यशवीर सुनक आहे. यशवीर सुनक हे व्यवसायाने डॉक्टर असून आई उषा सुनक या फार्मासिस्ट आहेत. ऋषी सुनक यांना दोन मुली आणि पत्नी असा परिवार आहे. त्यांच्या पत्नीचे नाव अक्षता मूर्ती आहे. अक्षता या भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती आणि आयटी कंपनी इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांची मुलगी आहे. अनुष्का आणि कृष्णा अशी ऋषी सुनक याच्या दोन्ही मुलींची नावं आहेत.

अक्षता सुनक याची भेट आणि विवाह

ऋषी सुनक यांचे प्राथमिक शिक्षण इंग्लंडमध्ये झाले. त्यांनी पुढील शिक्षण विंचेस्टर कॉलेज आणि ऑक्सफर्डमधून पूर्ण केले. सुनक यांनी 2006 मध्ये एमबीए करण्यासाठी स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ गाठले आणि येथेच त्यांना आयुष्याची जोडीदार भेटली. येथे त्यांची ओळख अक्षता मूर्ती यांच्याशी झाली. अक्षताही तेथे एमबीए करत होत्या. स्टॅनफोर्डमध्येच दोघांमधील प्रेम फुलले. 2009 मध्ये ऋषी यांनी अक्षतासोबत विवाह केला. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ऋषी यांना गोल्डमन सेक्समध्ये नोकरी मिळाली. परंतु 2009 मध्ये त्यांनी नोकरी सोडून स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. ऋषीच्या पत्नीचंही इंग्लंडमध्ये मोठं नाव आहे. अक्षता यांचा इंग्लंडमध्ये स्वतःचा फॅशन ब्रँड आहे. अक्षता या सध्या इंग्लंडमधील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी एक आहे.

ऋषी सुनक यांची कारकिर्द

इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या कंपनी कॅटामरन व्हेंचर्स यूके लिमिटेडमध्ये ऋषी सुनक आणि त्यांच्या पत्नी अक्षता यांना संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र नंतर ऋषी यांनी कंपनीचा राजीनामा दिला. मात्र अक्षता या कंपनीशी कायम राहिल्या. ऋषी सुनक यांनी 2014 मध्ये राजकारणात प्रवेश केला आणि त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. सुनक यांनी 2015 मध्ये रिचमंडमधून निवडणूक लढवली आमि त्यात विजय मिळवला. त्यानंतर 2017 मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक लढवली आणि जिंकली. त्यांनतर 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी ते इंग्लंडचे अर्थमंत्री बनले. परंतु 2022 मध्ये राजकीय वादामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.