न्यूयॉर्क : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Pak PM Imran Khan) यांना संयुक्त राष्ट्र महासभेत सडेतोड प्रत्युत्तर देणाऱ्या स्नेहा दुबेची (Sneha Dubey) सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. स्नेहा दुबे या संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताच्या सरचिटणीस (India First Secretory Sneha Dubey) आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत इम्रान खान यांनी भारतावर केलेल्या आरोपांवर स्नेहा यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी दिलेल्या उत्त्तरामुळे सर्वत्र त्यांची स्तुती होत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत (United Nation General Assembly) भारताला घेराव घालण्याचा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचा प्रयत्न स्नेहाने पूर्णपणे उधळून लावला. एवढंच नाही तर स्नेहाने इम्रान खान यांच्या प्रत्येक खोट्या आरोपांचा पर्दाफाश केला.

इम्रान खान यांनी नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानचे गोडवे गात त्यांचा देशी कसा दहशतवादाची शिकार झाला आहे असे सांगितले आणि काश्मीरचा राग आवळत भारतावर चुकीचे आरोप केले. आपल्या भाषणात इम्रान यांनी म्हटले की, “काश्मीरमधील डेमोग्राफिक चेंज थांबवावा लागेल. भारत आपली लष्करी ताकद वाढवत आहे पण पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रेही आहेत.” मात्र नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा भारताकडून चोख प्रत्युत्तर मिळाले. भारताच्या प्रथम सचिव स्नेहा दुबे यांनी राईट टू रिप्लाय (Right to Reply) अंतर्गत पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले.

पाकिस्तानच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर देताना स्नेहा दुबे म्हणाल्या की, “इम्रान खान पाकिस्तानमध्ये घडणाऱ्या कारवायांपासून जगाचे लक्ष दुसरीकडे वळण्यासाठी अशा रचलेल्या गोष्टी सांगत आहे. दहशतवादी त्यांच्या देशात मुक्तपणे फिरतात आणि सामान्य नागरिक, अल्पसंख्याक समुदायाचे लोक दररोज अत्याचाराला बळी पडतात”. ओसामा बिन लादेन सारख्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान कसे आश्रय देत होते, याची स्नेहाने आठवणही करून दिली. स्नेहा म्हणाल्या “पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा इतिहास आहे, त्यांना पाकिस्तानचा सक्रियपणे पाठिंबा आहे याची अनेक देशांना जाणीव आहे. हे त्यांचे धोरण आहे. दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे, शस्त्रास्त्रे पुरवणे आणि आर्थिक मदत करणे यासाठी पाकिस्तान जागतिक स्तरावर ओळखला जातो.”तसेच त्या म्हणाल्या की “पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांचे प्रशिक्षण केंद्र बनत आहे, वर्षानुवर्षे त्यांना निधी आणि मदत करत आहे आणि काश्मीरवर बेकायदेशीरपणे कब्जा कसा करत आहे”.

कोण आहेत स्नेहा दुबे (Who Is Sneha Dubey)

स्नेहा दुबे या संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताच्या प्रथम सरचिटणीस (India First Secretory) असून त्या 2012 च्या बॅचची IFS अधिकारी आहेत. संपूर्ण जगासमोर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना फटकारल्यामुळे त्या चर्चेत आल्या आहेत. स्नेहा यांनी पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससीमध्ये यश मिळाले. IFS झाल्यावर त्यांची परराष्ट्र मंत्रालयात नियुक्ती झाली. 2014 मध्ये त्यांना भारतीय दूतावास माद्रिद येथे पाठवण्यात आले. सध्या त्या संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत भारताच्या प्रथम सचिव आहेत. स्नेहा यांनी जेएनयूमधून शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी या विद्यापिठातून एमए आणि एफफिल केले आहे. त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण गोव्यातून पूर्ण केल्यानंतर पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण घेतले. त्यांच्या कुटुंबातील त्या पहिल्या नागरी सेवा अधिकारी आहेत.