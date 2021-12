नवी दिल्ली: जगभरात कोरोना व्हायरसचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनचा (Omicron Variant) धोका दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. बहुदा जगातील बहुतांश देशांमध्ये ओमिक्रॉन वेगाने पसरला असावा, असा गंभीर इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिला आहे. परंतु अद्याप याबाबत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) प्रमुख (Director-General) टेड्रोस ए घेब्रेसियस (Tedros A Ghebreyesus) म्हणाले, ओमिक्रॉननं आतापर्यंत जगातील 77 देशांमध्ये शिरकाव केला आहे. याबाबत अधिकृत माहिती मिळाली आहे. मात्र, वास्तविकता अशी आहे की ओमिक्रॉन बहुधा जगातील बहुतांश देशांमध्ये पसरला आहे. हे अद्याप समोर आलेलं नाही. परंतु ओमिक्रॉनचा पसरण्याचा वेग प्रचंड आहे. आम्ही यापूर्वी कोरोनाच्या कोणत्याही प्रकाराचा पसरण्याचा एवढा वेग पाहिला नाही.Also Read - Omicron in Maharashtra : काळजी घ्या नियम पाळा! राज्यात ओमायक्रॉनच्या आणखी 8 नव्या रुग्णांची नोंद

77 countries have now reported cases of #Omicron & the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn’t been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant: Tedros A Ghebreyesus, Director-General of WHO

