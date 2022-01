Colour Changing Car: जर्मनीची कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यूने (BMW) जगातील पहिली रंग बदलणारी कार (Colour Changing Car) रस्त्यावर उतरवली आहे. लॉस वेगासमध्ये सुरू असलेल्या कंझ्युमर इलेक्ट्रिक शोमध्ये (CES) BMW ने सादर केली आहे. BMW iX Flow नामक या कारमध्ये इलेक्ट्रॉनिक इंक टेक्नोलॉजीचा वापर करण्यात आला आहे. तसे पाहिले तर या तंत्रज्ञानाचा वापर ई-रीडर्समध्ये केला जातो. विशेष म्हणजे बटण दाबताच राखाडी आणि पांढऱ्या रंगात कारचे बाह्य भाग देखील बदलू शकतात.

बीएमडब्ल्यू रिसर्च इंजिनियर स्टेला क्लार्क म्हणाले, कारमध्ये ई इंक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कारचा रंग बदलता येतो. आम्ही यात वापरलेले मटेरियल हे पातळ कागदासारखे आहे. कारसारख्या 3 डी ऑब्जेक्टवर या मटेरियलचा वापर करणे आमच्यासाठी आव्हानात्मक होते. कारच्या बॉडीला ई-इंक कोटिंग देण्यात आले आहे. त्यात पांढर्‍या रंगाचे निगेटिव्ह चार्ज आणि काळ्या रंगाचे पॉझिटिव्ह चार्ज केलेले पिगमेंट आहे. फोन अॅपद्वारे या पिगमेंट्सला सिग्नल पाठवला जातो तेव्हा सरफेसचा रंग बदलतो.

Frank Weber, Board Member Development: “In the future, digital experiences will not only take place on displays. The real and the virtual will increasingly merge. With the BMW iX Flow, we are bringing the car body to life.” #BMWCES pic.twitter.com/4618F1Bxcb

— BMW Group (@BMWGroup) January 5, 2022