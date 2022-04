XE Variant : चीनच्या (China) वुहान प्रांतातून जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूने (Corona Virus) गेल्या दोन वर्षापासून सर्वत्र भयावह (Corona Pandemic) परिस्थिती निर्माण केली आहे. धक्कादायक म्हणजे कोरोनाच्या विषाणूमध्ये सातत्याने बदल होत आहे. नवीन व्हेरिएंट (Corona New Variant) समोर येत आहेत. अशातच धडकी भरणारी बातमी समोर आली आहे. आता कोरोनाचा एक्सई व्हेरिएंट (XE Variant) समोर आला आहे. कोरोना व्हायरसचा हा नवीन प्रकार ओमिक्रॉनच्या BA.1 आणि BA.2 या प्रकारांनी बनलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नवा व्हेरिएंट BA. 2 पेक्षा 10 पटाने झपाट्याने पसरतो, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ने दिली आहे. यामुळे संपूर्ण जगासमोर पुन्हा नवे संकट उभे ठाकले आहे.Also Read - Covid 19 New Symptoms: सावधान! कोरोनाचे नवे 9 लक्षणं आले समोर, अधिकृत यादीत झाला समावेश

दरम्यान, आपल्या देशात राज्य सरकारांनी कोरोना निर्बंध शिथिल केले असून या नव्या व्हेरिएंटमुळे चिंता आणखी वाढली आहे. जाणून घेऊया या व्हेरिएंट बाबत अधिक माहिती….

XE Variant बाबत जाणून घ्या महत्त्वाचे 5 मुद्दे

– कोरोना व्हायरसचा हा नवा प्रकार ओमिक्रॉनच्या BA. 1 आणि BA.2 या प्रकारांनी बनलेला आहे. या प्रकारचा एका डेल्टाक्रॉम व्हेरिएंट देखील यापूर्वी समोर आला आहे.

– दोन वेगवेगळ्या व्हायरल स्ट्रेनचे एकत्र येणे आता नवीन बाब राहिलेली नाही. अनेकदा असे होत असते. एखादा व्यक्ती एक पेक्षा जास्त व्हेरिएंटने संक्रमित होत असेल तर जेनेटिक मटेरिअलसारखे दोन वेगवेगळे स्ट्रेन एकत्र येतात.

– युके हेल्थ सिक्युरिटी एजन्सीचे (UK Health Security Agency) मुख्य वैद्यकीय सल्लागार सुसैन हापकिन्स यांच्या मते, या प्रकारचे व्हेरिएंट सामान्यतः लवकर संपतात. नागरिकांनी घाबरण्याचं कारण नाही.

– आतापर्यंत फक्त ब्रिटनमध्येच हा व्हेरिएंट आढळून आला आहे. परंतु WHO ने हा व्हेरिएंट चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. व्हेरिएंट आणि लसीच्या प्रभावावर सध्या बोलणे घाईचे ठरेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

– रिपोर्टनुसार, XE Variant झपाट्याने पसरू शकतो. मूळ व्हेरिएंट ओमिक्रॉन पेक्षा 10 पटाने जास्त संक्रमित आहे.

देशात XE Variant एकही रुग्ण नाही

गेल्या दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोना महामारीमुळे देशात चिंतेचे वातावरण आहे. बऱ्याच देशात आजही कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आलेली नाही. आपल्या देशातही कोरोनामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. विशेषतः दुसऱ्या लाटेत डेल्टा व्हेरियंटमुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. तिसऱ्या लाटेच्या वेळी मात्र बऱ्याच प्रमाणात परिस्थिती नियंत्रणात होती. तिसऱ्या लाटेतील ओमिक्रॉन व्हेरिएंट दुसऱ्या लाटमधील डेल्टा व्हेरिएंट इतका घातक नव्हता. आता कोरोनाचा नवा XE Variant समोर आला आहे. मात्र, या व्हेरिएंटची लागण झालेला असा एकही रुग्ण आतापर्यंत देशात आढळून आलेला नाही.