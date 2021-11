मुंबई: आपल्या कॉमेडी शोमध्ये हिंदू देवी-देवतांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या कॉमेडियन मुनव्वर फारुकीचा (Indian stand up comedian Munawar Faruqui) शो रद्द करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यानंतर मुनव्वर फारुकी यांनी रविवारी कॉमेडी सोडत असल्याचे संकेत दिले. ‘द्वेष जिंकला, कलाकार हरला’ असं त्यानं सोशल मीडिया पोस्टमध्ये (Social Media) म्हटलं आहे. मात्र, या वादात आता झाकीर खानची (Zakir Khan) सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. ‘कॉमेडी करायची असेल तर झाकीर खानकडून शिका, मुनव्वर फारुकीसारखी कोणत्याही धर्माची खिल्ली उडवण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त केला. तर अनेकांनी फारुकीच्या समर्थनार्थ पोस्ट केल्या आहेत. फारुकी मुस्लिम असल्यानं त्याला टार्गेट केलं जात असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे.Also Read - Pune Crime: पुणं हादरलं! लॉजमध्ये नग्नावस्थेत आढळले प्रेमीयुगुलाचे मृतदेह

दरम्यान, मुनव्वर फारुकीवर जानेवारी महिन्यात मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये हिंदू देवतांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. तसेच भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Shah) यांच्याबाबत अपमानकारक कमेंट केल्याचा आरोप आहे त्यानंतर त्याला पोलिसांनी अटक केली होती. Also Read - International Flights News: केंद्राचा मोठा निर्णय, 15 डिसेंबरपासून सुरु होणार आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं

कॉमेडीयन मुनव्वर फारुकी म्हणाला, बंगळुरूमधील रविवारचा कार्यक्रम ‘तोडफोड करण्याच्या धमक्यांमुळे’ रद्द करण्यात आला. माझं नाव मुनव्वर फारुकी आहे आणि माझी निरोप घेण्याची वेळ आली आहे, तुम्ही लोक छान प्रेक्षक होता. बाय. आता निरोप द्या, अशा शब्दांत फारुकीनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत फारुकीला मिळालेल्या धमक्यांमुळे आतापर्यंत त्याला 12 शो रद्द करावे लागले आहेत. ‘अखेर द्वेष जिंकला, कलाकार हरला.’, असंही फारुकीनं शेवटी म्हटलं आहे. Also Read - 26/11 Mumbai Terror Attack: 'त्या' जखमा अजून ताज्याच.. दहशतवाद्यांनी खेळलेली रक्तरंजीत होळी कशी विसरेल मुंबई!

12 shows of #MunawarFaruqui have been cancelled in 2 months because of the pressure and threats from majoritarian thugs.

Imagine the ways they have been trying to break this one man and end his career because he makes people laugh.

Such lowlife cowards ! Shame on you !

— Arfa Khanum Sherwani (@khanumarfa) November 28, 2021