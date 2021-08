मुंबई : श्रावण महिना (Shravan Mahina 2021) 09 ऑगस्टपासून सुरू झाला आहे. हा महिना भगवान शंकर आणि माता पार्वती यांना समर्पित असतो. 09 ऑगस्टपासून सुरू झालेला श्रावण महिना (Shravan month) 6 सप्टेंबर रोजी संपेल. श्रावण (Savan 2021) महिन्यात सोमवारच्या (Shravan Somwar) दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी महादेवाचे व्रत (worshiping in Shravan) केल्याने इच्छा पूर्ण होतात अशी मान्यता आहे. यंदा श्रावणात 5 सोमावार असून 23 ऑगस्टला तिसरा श्रावण सोमवार आहे. श्रावण सोमवारी महादेवाची पूजा करताना काही बाबी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात महादेवाला पूजेत काय आवडते आणि काय नाही. (Tisara Shrawan Somwar Pooja Tips Never offer coconut to lord shiva; Keep these things in mind while third Shravan Somavar Puja)Also Read - Raksha Bandhan 2021: रक्षाबंधनच्या दिवशी भद्रा काळ नाही! जाणून घ्या राखी बांधण्याचा शुभ मुहूर्त

महादेवाला आवडतात या गोष्टी आवडतात (Lord Mahadev likes These Things)

भगवान शिव यांना दूध खूप प्रिय आहे. असे मान्यता आहे की, महादेवाने समुद्रातील मंथनाच्या वेळी विष प्राशन केले तेव्हा त्याचे शरीर विषामुळे पेटून उठले होते. त्यांना असह्य वेदाना होऊ लागल्या होत्या. तेव्हा त्यांच्या शरीराचा दाह शांत करण्यासाठी देवांनी त्यांना दूध ग्रहण करण्याची विनंती केली. दूध प्यायल्यानंतर महादेवाच्या शरारातील दाह शांत झाला आणि तेव्हापासून महादेवाला दूध खूप प्रिय आहे. रुईची फुले (Giant calotrope) महादेवाला खूप प्रिय आहेत. रुई पुष्प अर्पण केल्याने महादेव लवकर प्रसन्न होतात. भगवान शिव यांना कानेरचे फूल देखील खूप प्रिय आहे. असे मानले जाते की जर हे फूल संपूर्ण श्रावणात महादेवाला पूजेमध्ये अर्पण केले गेले तर भक्तांची इच्छा नक्की पूर्ण होते. याशिवाय महादेवाला धोत्रा, बेलपत्र, चंदन, केशर, भांग, अत्तर, अक्षत, साखर, दही, तूप, मध, गंगाजल, उसाचा रस देखील आवडतो.

महादेवाला आवडत नाहीत या गोष्टी (Lord Mahadev doesnt likes These Things)

महादेवाला कधीही नारळ किंवा नारळ पाणी अर्पण करू नका. तुळशीपत्र देखील महादेवाला कधीच अर्पण करु नयेत. महादेवाच्या पूजेमध्ये केतकी आणि केवडाची फुले वर्ज असतात. ते कधीही अर्पण करू नये. महादेवाच्या पूजेमध्ये शंख वर्ज मानला जातो. महादेवाला नेहमी चंदन लावावे. त्यांच्या पूजेमध्ये रोली किंवा कुंकवाचा वापर करू नये.

