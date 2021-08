मुंबई: कोरोनाव्हायरसमधून (Coronavirus) बरे झाल्यावरही काळजी घेणं गरजेचं आहे. कारण कोरोनाच्या संसर्गातून पूर्णपणे बरे झालेल्या रुग्णांना दोन आठवड्यांनंतर हृदयविकाराचा झटका (Heart Attack) येण्याची जास्त शक्यता आहे, अशा दावा ‘द लँसेट जर्नल’मध्ये (Lancet Study) प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात करण्यात आला आहे. लँसेट मासिकामध्ये करण्यात आलेला खुलासा नागरिकांची चिंता आणखी वाढवणारा आहे.Also Read - Jeera Water For Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही सुद्धा पिताय जिरे पाणी, मग या गोष्टी लक्षात ठेवा!

कोरोना संसर्गातून उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांना आरोग्यविषयक अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. कोविडनंतर लॉन्ग कोविड (Long Covid) आणि ब्लॅक फंगस (Black Fungus) सारख्या गंभीर समस्या निर्माण होतात. देशभर ब्लॅक फंगसचे रुग्ण झपाट्यानं वाढले होते. तसेच कोविड संक्रमित लोकांना डायबिटीजचा धोका जास्त असतो. (Risk Of Heart Attack After Covid Recovery In marathi)

'द लँसेट जर्नल'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालासाठी स्वीडनमधील नागरिकांवर संशोधन करण्यात आलं आहे. स्टडीनुसार, स्वीडनमध्ये गेल्या फेब्रुवारी 2020 ते 14 सप्टेंबर 2020 च्या कालावधीत 86,742 कोविड रुग्ण आणि 3,48,481 नॉन-कोविड नागरिकांमध्ये अक्यूट मायोकार्डिनल इन्फार्क्शन (Acute Myocardial Infarction) अर्थात हार्टअटॅक येण्याच्या धोक्याचं निरीक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला (Risk Of Heart Attack After Covid Recovery)

वृत्तसंस्था ‘पीटीआय’च्या (PTI) रिपोर्टनुसार, कोविडतून पूर्णपणे बरे झालेल्या रुग्णांना हॉस्पिटलमधून डिचार्ज मिळाल्यानंतर दोन आठवड्यात हृदयविकाराचा झटका (Heart Attack) येण्याची शक्यता तिप्पट असते. या संशोधनात स्वीडनमधील उमिया यूनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक ओस्वाल्डो फोन्सेका रोड्रिग्ज (Osvaldo Fonseca Rodriguez from Umea University) यांनी सहभाग घेतला होता.

कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लस घेणं महत्त्वपूर्ण

अहवालाची सहलेखिका इयोनिस कट्सौलारिस (Ioannis Katsoularis) यांच्या मते, कोरोनातून पूर्णपणे बरे झालेल्या रुग्णांना हार्टअटॅकचा धोका जास्त असतो, हे उमिया यूनिव्हर्सिटीच्या संशोधनात स्पष्ट झालं आहे. कोविड-19 रुग्णांच्या के उपचारादरम्यान हृदयाशी संबंधीत गुंतागुंत अधिक वाढते. त्यामुळे कोविड प्रतिबंधात्मक लस घेणं देखील गरजेचं आहे. वयोवृद्ध लोकांनी तर कोरोना लस आवर्जुन घ्यायला हवी. वाढत्या वयानुसार, हार्ट अटॅकची शक्यता जास्त असते.