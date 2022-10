Acidity Home Remedies: आजकालच्या शहरी जीवनशैलीमुळे बहुतांश लोकांना अ‍ॅसिडिटीच्या (Acidity Problem) समस्येचा सामना करावा लागतो. ही समस्या पचनसंस्थेशी संबंधित आहे. जास्त मसालेदार आणि जास्त तेलकट पदार्थ खाल्ल्यास पोटात पित्त वाढते (Home Remedies for Acidity in Marathi) आणि अ‍ॅसिडिटीची समस्या होते. छातीत जळजळ आणि आंबट ढेकर येणे ही अॅसिडिटीची (Gharguti Upay) लक्षणे आहेत. पोटात असलेले पेप्सिन हे हायड्रोक्लोरिक अ‍ॅसिड अन्न पचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. पोटाचा आतला भाग या अ‍ॅसिडशी जुळवून (Acidity Upay in Marathi) घेतो त्यामुळे पोटाला इजा होत नाही. परंतु तुम्हाला वारंवार अ‍ॅसिडिटीचा त्रास होत असेल तर त्याचे रूपांतर गॅस्ट्रो एसोफॅगल डिसीजमध्ये (GERD) होऊ शकते. या लेखात आपण अ‍ॅसिडिटीवर घरगुती उपाय जाणून घेणार आहोत.Also Read - Guruwar Che Upay: गुरुवारी 'या' मंत्राचा करा जप, दूर होतील सर्व आर्थिक समस्या

अ‍ॅसिडिटी म्हणजे काय? (What is Acidity)

हायपरअ‍ॅसिडिटीला आयुर्वेदात आम्लपित्त म्हणतात आणि सामान्य भाषेत पित्त असेही म्हणतात. आम्लपित्ताचा त्रास अन्नातील दोषांमुळे होतो. आयुर्वेदात वात, पित्त आणि कफ दोषांचे असंतुलन विविध रोगांचे कारण मानले जाते. पित्तदोषाचा त्रास वाढणे हे अ‍ॅसिडिटीचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे छातीत जळजळ होते आणि ढेकर येणे सुरू होते. Also Read - Skin Care Tips: त्वचेच्या समस्यांसाठी करा हा सोपा घरगुती उपाय; ग्लो करेल त्वचा, आकर्षक दिसेल चेहरा

अ‍ॅसिडिटी साठी घरगुती उपाय (Home Remedies for Acidity)

अ‍ॅसिडिटीपासून आराम मिळवण्यासाठी तुम्ही टीव्हीवर अनेक प्रकारच्या क्षारांच्या जाहिराती पाहिल्या असतील. त्यात 5-6 सेकंदात आराम मिळण्याचा दावा केला जातो. याशिवाय तुमच्याकडे नेहमी डॉक्टरकडे जाण्याचा पर्याय असतो. पण तुमच्या घरात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यांचा वापर करून तुम्ही अ‍ॅसिडिटीपासून आराम मिळवू शकता. Also Read - Kiwi Benefits : किवी आरोग्यासाठी ठरते वरदान, जाणून घ्या काय आहे फायदे...

अ‍ॅसिडिटीच्या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी रोज नियमितपणे एक केळ खावे.

जेवणानंतर बडीशेप चावून खाल्ल्यास अ‍ॅसिडिटी होण्याची शक्यता कमी असते.

जेवणानंतर गुळ खाल्ल्यास पचनक्रिया सुधारते. गुळ अ‍ॅसिडिटी कमी करण्यास उपयुक्त आहे.

अ‍ॅसिडिटी झाल्यास थंड दुधात एक किंवा दोन खडे साखर घालून प्यायल्याने तुम्हाला खूप आराम मिळेल.

अ‍ॅसिडिटीची समस्या असल्यास चमचाभर जिरे आणि ओवा भाजून घ्या. नंतर पाण्यात उकळा आणि थंड झाल्यावर ते पाणी प्या.

आवळा त्याच्या औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखला जातो. आवळा, बडीशेप आणि गुलाबाच्या फुलांची पेस्ट बनवून सकाळ-संध्याकाळ अर्धा चमचा सेवन केल्याने अ‍ॅसिडिटीपासून आराम मिळतो.

दालचिनी पचनशक्ती वाढवते आणि अ‍ॅन्टी अ‍ॅसिड म्हणून काम करून अतिरिक्त अ‍ॅसिड तयार होण्यास प्रतिबंध करते.

अॅसिडिटीचा त्रास होत असेल तर नारळ पाणी प्या, तुम्हाला लक्षणांपासून आराम मिळेल.

तुळशीची 7-8 पाने पाण्यात उकळवून त्यात साखर टाकून थंड करून प्यायल्याने अ‍ॅसिडिटीपासून आराम मिळेल.

हायपर अ‍ॅसिडिटीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी गुलकंदचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते.

जायफळ आणि सुंठ पावडर प्रत्येकी एक चिमूटभर सेवन केल्याने आम्लपित्त दूर होण्यास मदत होते.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)