मुंबई: हिंदू धर्मात पूजा करताना धूप किंवा अगरबत्ती (Agarbatti) लावली जाते. ज्यामुळे संपूर्ण घरात सुगंध पसरतो. पूजेच्या वेळी धूप जाळणे अत्यंत महत्वाचे (Agarbatti Importance) मानले जाते. अगरबत्ती केवळ सुगंधासाठी वापरल्या जात नाहीत तर त्यातून अनेक शुभ लाभ (Agarbatti Benefits) देखील मिळतात. आज आम्ही तुम्हाला अगरबत्तीशी (Agarbatti Upay)सं बंधित काही उपाय सांगणार आहोत. (Agarbatti Vastu Tips: Agarbatti is not ignited just for fragrance; Know the special solutions of vastushastra)

अगरबत्ती प्रज्वलित केल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा बाहेर जाते. विशेष प्रकारच्या सुगंधाने मेंदूचे दुखणे आणि त्याच्याशी संबंधित त्रास नष्ट होतात. हृदयाच्या दुखण्यातही हे फायदेशीर मानले जाते.

अगरबत्ती प्रज्वलित केल्याने घरगुती वाद आणि पितृदोष देखील दूर होतात आणि घरात शांती आणि समृद्धी नांदते.

अगरबत्ती प्रज्वलित केल्याने अलौकिक किंवा दैवी शक्ती आकर्षित होतात आणि व्यक्तीला त्यांच्याकडून मदत मिळते.

पूजेच्या घरात अगरबत्ती प्रज्वलित केल्याने देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो. यामुळे लक्ष्मीची कृपा कायम राहते.

दक्षिण दिशा शुभ मानली जात नाही. जर या दिशेने रोज अगरबत्ती लावली तर त्यामुळे घरात असलेली नकारात्मकता दूर होते.

पूजेच्या घरात नेहमी एकाच ठिकाणी अगरबत्ती प्रज्वलित करावी. जर तुम्ही वारंवार अगरबत्ती जाळण्याची दिशा बदलली तर तुम्हाला हवे तसे परिणाम मिलत नाहीत. (Agarbatti Vastu Tips: Agarbatti is not ignited just for fragrance; Know the special solutions of vastushastra)

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामन्य माहिती आहे. हे तज्ज्ञांचे मत नाही)