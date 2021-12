मुंबई : भारतातील प्रत्येक स्वयंपाकघरात ओव्याचा (Ajwain) वापर केला जाते. ओव्याचा वापर मसाला म्हणून केला जातो. आयुर्वेदात (Aayurveda) ओव्याचे अनेक फायदे सांगितले आहेत. ओवा औषध (Medicine) म्हणून वापरला जातो. याचा वापर पराठा, भजी, पुरी, चिवडा इत्यादींमध्ये होतो. ओव्याचा प्रभाव गरम असतो त्यामुळे हिवाळ्यात (Winter) ते खूप फायदेशीर ठरते. ओव्यात प्रोटीन, फॅट, फायबर आणि कॅल्शियम, फॉस्फरस, लोह आणि निकोटिनिक ऍसिड यांसारखे गुणधर्म असतात. जे आपल्या आरोग्यासाठी खूप उपयुक्त आहेत. ओव्याचे सेवन केल्याने सर्दी, फ्लू, नाक वाहणे आणि सर्दीपासून (cold, flu, runny noses) आराम मिळतो. आज आम्‍ही तुम्‍हाला हिवाळ्यात ओवा खाण्याची (Benefits Of Ajwain In Winter) योग्य पद्धत आणि त्याचे फायदे काय आहेत हे सांगणार आहोत….Also Read - Adrakche Doodh: हिवाळ्यात रोज प्या आद्रकचे दूध, आजारांपासून होईल तुमचे संरक्षण!

ओव्याचे फायदे आणि खाण्याची योग्य पद्धत –

पचनक्रिया सुधारते (Improves digestion)- Also Read - Vitamin B 12च्या कमतरतेमुळे होणारा अ‍ॅनिमिया रोग काय आहे?, जाणून घ्या त्याची लक्षणं!

ओव्यामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटी-ऑक्सिडेंट आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. ओवा खाल्ल्याने पोटात गॅस, पोटदुखी, सर्दी-खोकला यासारख्या समस्यांपासून सुटका होते. यासाठी ओवा, काळं मीठ आणि वाळलेले आले म्हणजेच सूंट यांची बारीक पावडर म्हणजेच चुरण तयार करा. जेवल्यानंतर या चुरणाचे सेवन करावे. Also Read - Gas Home Remedies : पोटातील गॅसच्या समस्येने त्रस्त आहात? हे घरगुती उपाय करून मिळवा मुक्तता

बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते (problem of constipation goes away ) –

बद्धकोष्ठतेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ओवा खूप उपयुक्त ठरतो. कोमट पाण्यासोबत याचे सेवन केल्यास बद्धकोष्ठतेच्या समस्येपासून बराच आराम मिळतो.

सर्दी- खोकल्यापासून आराम मिळतो (Cold- Cough is relieved ) –

ओव्याचा प्रभाव खूप गरम असतो. अशा परिस्थितीत हिवाळ्यात ओवा खाल्ल्यास खोकला, सर्दी आणि कफची समस्या दूर होते. यासाठी पाण्यात ओवा टाकून हे पाणी उकळून घ्या. या पाण्यामध्ये काळे मीठ मिसळून प्यायल्याने आराम मिळतो.

सांधेदुखीची समस्या दूर होते (problem of joint pain goes away) –

ओव्यामुळे सांधेदुखीच्या आजारातही आराम मिळतो. ओव्याच्या पावडरची पोटली तयार करुन गुडघ्याला शेक दिल्याने खूप आराम मिळतो. अर्धा कप ओव्याच्या रसामध्ये सूंट मिक्स करुन हे पाणी प्यायल्याने संधिवात बरा होतो.

मासिक पाळीच्या दुखण्यापासून आराम (Relief from menstrual cramps)-

महिलांना मासिक पाळीदरम्यान कंबरेच्या खालच्या भागात आणि पोटात खूप वेदना होतात. अशा परिस्थितीत पाण्यामध्ये ओवा टाकून ते पाणी उकळून घ्या. हे पाणी प्यायल्यामुळे तुम्हाला आराम मिळतो.