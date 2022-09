Aloe Vera For Skin: निसर्गात आढळणाऱ्या बहुतेक वनस्पती पोषक आणि औषधी गुणधर्मांमुळे आपल्यासाठी खूप फायदेशीर ठरतात. यापैकी एक अत्यंत उपयोगी वनस्पती आहे कोरफड (Aloe Vera) आहे. कोरफड ही सर्वोत्तम हर्बल उपचारांपैकी एक मानली जाते. शरीराच्या अनेक समस्यांवर कोरपड खूप प्रभावी (Aloe Vera Benefits) ठरते. कोरफड पचनासाठी देखील मदत करते. कोरफडीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते. बद्धकोष्ठता आणि तोंडाच्या समस्या दूर करण्यासाठी (Benefits of Aloe Vera) देखील कोरफड खूप फायदेशीर करते.Also Read - Stretch Marks: कोरफड सोबत मिसळा 'या' तीन गोष्टी, शरीरावरील सुरुकुत्या दूर होतील

कोरफड ही एक जादुई आणि बहुगुणी वनस्पती आहे. ती केवळ तुमच्या त्वचेसाठीच नाही तर केस आणि शरीरासाठीही उपयुक्त आहे. ती अत्यंत आरोग्यदायी असल्याने अनेक जण कोरफडीचा जूश देखील पितात. कोरफड लावल्याने तुमची त्वचा मऊ होते, त्वचेला पोषण मिळते आणि त्वचा मॉइश्चराइज देखील होते. कोरफडीचा उपयोग केल्याने तुम्ही मुरुमांसह चेहऱ्यावरील काळे डाग देखील दूर करता येऊ (Benefits of Aloe Vera For Skin) शकतात. कोरफडमध्ये अँटी-इंफ्लामेटरी आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. यामुळे मुरुमांच्या समस्येपासून (Aloe Vera For Skin) आराम मिळतो. Also Read - Skin Care Tips: कोरफडसोबत मिसळा 'या' 3 वस्तू, शरीरावरील सुरकुत्या होतील दूर

उन्हामुळे काळवंडलेली त्वचेसाठी फायदेशीर

एलोवेरा जेलमध्ये थंड गुणधर्म आणि अँटी-इंफ्लामेटरी गुणधर्म असतात. त्यामुळे सूर्यप्रकाशामुळे काळी पडलेल्या किंवा जळलेल्या त्वचेसाठी हा सर्वोत्तम नैसर्गिक उपाय आहे. एलोवेरा जेल लावल्याने त्वचेला संरक्षणात्मक थर मिळण्यास मदत होते आणि आर्द्रता टिकून राहण्यास मदत होते. एलोवेरा अँटीऑक्सिडंट्स आणि खनिजांनी समृद्ध असते. त्यामुळे ते उपचार प्रक्रियेला बूस्ट करते. तुम्ही कोरफड वापरून तुमची त्वचा निरोगी ठेवू शकता. Also Read - Stretch Marks Treatment: शरीरावर पडलेल्या सुरुकुत्यामुळे तुम्ही त्रस्त आहात का? मग करा हा घरगुती उपाय

वृद्धत्व दूर ठेवते

एलोवेरा जेलमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि ई तसेच बीटा-कॅरोटीन मुबलक प्रमाणात असते. तसेच त्यात अँटी-एजिंग गुणधर्म असतात. त्यामुळे वृद्धत्व दूर राहण्यास मदत होते. यात अँटी-मायक्रोबायल गुणधर्म आणि अँटी-इंफ्लामेटरी गुणधर्म असतात, जे त्वचेवरील डाग दूर करण्यास आणि वृद्धत्वाच्या आढ्या कमी करण्यासाठी मदत करते. याशिवाय एलोवेरामुळे त्वचेची लवचिकता वाढविण्यास मदत करते.

संसर्ग आणि पुरळ कमी करते

ज्यांना मुरुमांचा त्रास आहे त्यांना कोरफडमुळे आराम मिळेल. कोरफड त्वचा साफ करण्यासाठी मदत करते आणि त्यातील मायक्रोपाबायल गुणधर्म त्वचेला कोणतेही नुकसान न करता मुरुमांवर उपचार करतात. कोरफडमध्ये polysaccharides आणि gibberellins असतात, जे नवीन पेशींच्या वाढीस मदत करतात. तसेच जळजळ आणि लालसरपणा कमी करतात. कोरफडीमुळे त्वचेतील सूक्ष्मजंतू आणि घाण बाहेर पडते.

चेहऱ्यावरील डाग कमी करते

कोरफडमध्ये त्वचेच्या पेशींच्या पुनरुत्पादनास चालना देण्यासाठी, लालसरपणा कमी करण्यासाठी आणि त्वचेच्या जळजळांशी लढा देणारे गुणधर्म असतात आणि हे गुणधर्म स्ट्रेच मार्क्स आणि मुरुमांच्या खुणां दूर करण्यासाठी एक नैसर्गिक उपचार आहे.

त्वचेला मॉइश्चरायझ करते

नियमित बाजारातून विकत घेतलेल्या मॉइश्चरायझर्सच्यापेक्षा कोरफड मॉइश्चरायझिंग जेल म्हणून वापरल्यास चेहरा आणि त्वचा मऊ आणि निरोगी बनण्यास मदत होते. एलोवेरा जेल त्वचेला मॉइश्चरायझ करते आणि हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. त्यामुळे कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)