मुंबई : थंडीचा हंगाम आता सुरू झाला आहे. या ऋतूत आवळा (Amla ) सेवन अतिशय फायदेशीर मानले जाते. आवळा आरोग्यासाठी खूप चांगला असतो. आयुर्वेदातही आवळा खूप फायदेशीर (Amla Benefits) मानला जातो. आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, टॅनिन, फॉस्फरस, लोह आणि कॅल्शियम आढळते. हे घटक केसांसोबतच आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर सिद्ध होतात. रोज रिकाम्या पोटी (empty stomach) आवळा खाणे किंवा त्याचा रस प्यायल्याने आरोग्याला अनेक फायदे होतात. आवळ्याचे सेवन पुरुषांसाठी खूप फायदेशी (Amla For Men) मानले जाते. चला जाणून घेऊया पुरुषांसाठी आवळा खाण्याचे फायदे…(Amla For Men: Men should consume Amla on an empty stomach daily, these problems in the body will go away)Also Read - Chest Burn : छातीत जळजळ होत असेल तर करू नका दुर्लक्ष, असू शकते 'या' गंभीर रोगाचे लक्षण

हृदयासाठी फायदेशीर (Amla For heart) : फायबर आणि लोहाने समृध्द असलेला आवळा हृदयासाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. त्याच्या सेवनाने हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. Also Read - Fennel Tea Benefits: पचनाच्या समस्येपासून त्रस्त असाल तर रोज प्या बडीशेपचा चहा, होतील अनेक आरोग्यदायी फायदे!

मधुमेहावर नियंत्रण ठेवतो (Amla For Diabetes) : आवळ्यामध्ये असे काही गुणधर्म असतात जे शरीराला हाय ब्लड शुगरच्या ऑक्सिडेटिव्ह गुणधर्मांपासून वाचवतात. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी याचे सेवन अतिशय फायदेशीर ठरू शकते. Also Read - Jeera Side Effects : सावधान! भाज्यांमध्ये तुम्हीही घालता का जिरे? दुष्परिणाम जाणून व्हाल चकित!

पुरुषांसाठी फायदेशीर (Amla For Men) : आवळ्यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी शुक्राणूंची संख्या कमी असलेल्या लोकांमध्ये शुक्राणूंची संख्या वाढवण्यास मदत करते. यासोबतच आवळ्याच्या सेवनाने काम शक्ती देखील वाढते. यासोबतच आवळा फिजिकल पावार सुधारण्यासाठी देखील ओळखला जातो.

त्वचा मऊ होते (Amla For soft skin) : रिकाम्या पोटी खाल्लेल्या आवळ्यामध्ये (Amla) असे गुणधर्म असतात जे कोलेजनचा ऱ्हास कमी करतात. हा अर्क व्हिटॅमिन ए ने समृद्ध असतो जो कोलेजन उत्पादनात आवश्यक असतो. हा एक असा पदार्थ आहे जो त्वचा तरुण आणि मुलायम ठेवण्यास मदत करतो. (Amla For Men: Men should consume Amla on an empty stomach daily, these problems in the body will go away)

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)