मुंबई: आवळा (Amla) हा चवीला तुरट आंबट असला तरी तो आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर (Amla Beneficial For Health) असतो. आवळ्यापासून पेठा, सुपारी, लोणचं, आवळा पावडर, आवळा कॅण्डी असे अनेक पदार्थ बनवले जातात. पित्तापासून ते हाडांच्या मजबुती अशा अनेक व्याधीवर आवळा गुणकारी ठरतो. याशिवाय आवळ्याच्या सेवनाने नेत्रदृष्टी शाबूत राहते आणि आतड्यांची कार्यशक्ती देखील वाढते. आवळा हा शरीरासाठी अतिशय उपयुक्त असतो. त्यामुळे त्याला बहुगुणी देखील म्हटले जाते.

‘व्हिटॅमिन सी’ने भरपूर (Vitamin C)

आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) घटक असतो. त्यामुळे आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी रोज आवळ्याचं सेवन करणं उपयुक्त ठरते. आवळा पावडर, आवळा लोणचं असे पदार्थ तयार करून तुम्ही अनेक देवस सेवन करू शकता. रोज सकाळी आवळ्याचे सेवन केल्याने पचनक्रिया देखील सुधारते. आवळा हा उपाशी पोटी खाल्ला तर अधिक लाभदायी ठरतो.

आवळा खाण्याचे फायदे (Benefits of eating amla)