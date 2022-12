Amla in winter: शरीराला अनेक आजारांपासून सुरक्षित ठेवते हे फळ, हिवाळ्यात होतात दुप्पट फायदे

Amla in winter: आवळा हा शरीरासाठी खूप फायदेशीर असतो. यात भरपूर व्हिटॅमिन सी असते. याचे नियमित सेवन आरोग्यासाठी लाभदायक ठरते आणि हृदयविकारासह अनेक आजारांपासून तुमचा बचाव होऊ शकतो.

हिवाळ्यात आवळा खाण्याचे फायदे

Amla in winter: आवळा एक आयुर्वेदिक औषधी फळ आहे. याचा वापर अनेक आधुनिक औषधी बनवण्यासाठी (Benefits of amla in winter) केला जातो. आवळा अनेक आजार बरे करण्यासाठी उपयोगी आहेच शिवाय त्वचा आणि केसांसाठी (Benefits of eating amla) देखील त्याचे अनेक फायदे आहेत. आरोग्याच्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी आवळ्याचा वापर अनेक औषधे आणि सौंदर्य उत्पादनांमध्ये (amla benefits in marathi) केला जातो. आवळ्यात अनेक जीवनसत्त्वे आणि पोषक घटक आढळतात. आवळा हे एक शक्तिशाली औष (Amla winter benefits) म्हणून ओळखले जाते आणि त्याची लागवड प्रामुख्याने भारतात केली जाते. त्यामुळे त्याला इंग्रजीमध्ये इंडियन गूसबेरी असे म्हणतात.

आवळा खाण्याचे फायदे

आवळ्यामध्ये भरपूर व्हिटॅमिन सी असते. नियमितपणे आवळा खाल्ल्याने हृदयविकारांपासून बचाव होऊ शकतो. आवळ्यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी एथेरोस्क्लेरोसिस सारख्या आजारांना देखील शरीरापासून दूर ठेवते, या आजारात चरबी, कोलेस्टेरॉल सारखे हानिकारक पदार्थ रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा होऊ लागतात. आवळ्यात असलेल्या व्हिटॅमिन सीमुळे शरीरातील अनेक पेशी प्रक्रियांना गती मिळते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. याव्यतिरिक्त व्हिटॅमिन सी देखील एक अँटिऑक्सिडेंट आहे, जे शरीरावरील सूज आणि लालसरपणा कमी करण्यास मदत करते. ज्यांना तोंडाच्या फोडांचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी आवळा खूप फायदेशीर आहे. अशा लोकांनी आवळ्याच्या रसाचे सेवन करावे. तसेच आवळा खाल्ल्याने दात आणि हिरड्या मजबूत होतात. शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आवळा हा रामबाण उपाय आहे. यामध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात आढळते आणि त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. हिवाळ्यात आवळा खाणे आरोग्यासाठी खूप चांगले असते. आवळ्यामध्ये क्रोमियम देखील आढळते. त्यामुळे तो खाल्ल्याने रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते. डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी आवळा खाणे खूप फायदेशीर आहे. आवळ्यामध्ये रक्त स्वच्छ करण्याचे गुणधर्म असतात. याचा फायदा चेहऱ्यावरील मुरुमांची समस्या दूर करण्यासाठी होतो. आवळा खाल्ल्याने मानवी त्वचा केवळ डागरहित नाही तर चमकदारही होते.

आवळा कसा खावा?

आवळा हे एक असे फळ आहे जे कच्चे खाल्ले जाऊ शकते. तुम्हाला ते खूप आंबट वाटत असेल तर तुम्ही ते पाण्यात मिसळून पिऊ शकतात. याशिवाय आवळा डाळी आणि भाज्यांमध्ये घालूनही खाता येतो. परंतु तुमच्या आरोग्यानुसार आवळाचा योग्य डोस किती असावा हे जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)