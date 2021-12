मुंबई : पूर्वीच्या काळी लोक हिवाळा येताच शरीरात उबदारपणा आणणाऱ्या अनेक प्रकारच्या पदार्थांचे सेवन करायचे. यातील एक गोष्ट म्हणजे वाळवलेलेल म्हणजेच सुके अंजीर (Sukhe Anjeer). सुके अंजीर (Dry Anjeer)आरोग्यासाठी तर चांगलेच असतातच शिवाय त्यामुळे शरीरात ऊबही येते. व्हिटॅमिन ए, के, सी आणि मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, पोटॅशियम, कॉपर, अँटी-ऑक्सिडंट, अँटी-बॅक्टेरियल इत्यादी गुणधर्म सुक्या अंजीरमध्ये आढळतात. गरम दुधात कोरडे अंजीर टाकून प्यायल्याने अधिक फायदे होतात. जाणून घेऊया त्यांचे फायदे. (Anjeer Wala With Milk : Consume Dry Anjeer in milk to keep your body warm in winter)

सांधेदुखीपासून मिळतो आराम : कोमट दुधात कोरडे अंजीर घालून खाल्ल्याने सांधेदुखीपासून आराम मिळतो. याव्यतिरिक्त ते सूज देखील कमी करण्यास मदत करतात.

तणाव कमी करण्यासाठी उपयुक्त : सुके अंजीर दुधात घालून खाल्ल्याने तणाव कमी होतो. यामुळे चिंता कमी होते आणि तुम्हाला आतून आनंद मिळतो.

हाडे मजबूत होतात : अंजीर दुधात घालून प्यायल्याने हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात. यामुळे दातही मजबूत होण्यास मदत होते.

शरीरात उष्णता निर्माण होते : अंजीराचा प्रभाव उष्ण असतो. त्यामुळे दुधासोबत अंजीरचे सेवन केल्याने शरीरात उष्णता टिकून राहते. हिवाळ्यात अंजीरच्या दुधाचे सेवन अवश्य करावे.

अंजीरचे दूध कसे बनवायचे?

एका पॅनमध्ये 1 ग्लास दूध आणि 3 कोरडे अंजीर उकळवा.

त्यात तुम्ही 2-3 केशरचे तुकडेही टाकू शकता.

यानंतर ग्लासमध्ये दूध ग्लासात काडून प्या आणि अंजीर खाऊन टाका.

रात्री झोपण्यापूर्वी याचे सेवन करा.