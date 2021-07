मुंबई : पनीरचे (Paneer) नाव घेतले तर व्हेजिटेरियन लोकांच्या तोंडाला पाणी आल्याशिवाय राहत नाही. बऱ्याच जणांना पनीर खायला खूप आवडते. त्याचसोबत पनीरपासून आपण अनेक स्वादिष्ट पदार्थ तयार करु शकतो. पनीर ‘कॉटेज चीज’च्या नावाने देखील ओळखले जाते. भारतात पनीर वेगवेगळ्या पद्धतीने तयार केले जाते. पनीर आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर (beneficial for health) असते. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का पनीर आपल्या आरोग्यासोबत आपल्या त्वचेसाठी (beneficial for skin) देखील खूप फायदेशीर आहे. पनीरचा वापर करुन तुम्ही सॉफ्ट आणि ग्लोइंग स्किन (Soft and glowing skin) मिळवू शकता. त्यासाठी पनीर पासून फेसपॅक (Paneer Face Pack) कसा तयार करायचा हे आज आपण जाणून घेणार आहोत…Also Read - Ginger Skin Care Tips: त्वचेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतं आलं; जाणून घ्या चमत्कारिक फायदे

पनीरचा पेसपॅक तयार करण्यासाठीचे साहित्य (Ingredients for making Paneer Facepack)-

पनीरचे तुकडे (Pieces of Paneer) – एक किंवा दोन Also Read - Maida Face Pack: ग्लोइंग स्किनसाठी मैदा फायदेशीर, असा तयार करा फेसपॅक!

लिंबाचा रस (Lemon juice) – एक चमचा Also Read - Mango Peel Face Scrub And Pack: ट्राय करा आंब्याच्या सालीचा फेस पॅक आणि स्क्रब, टॅनिंग आणि ब्लॅकहेड्सच्या समस्येपासून होईल सुटका!

मध (Honey) – एक चमचा

व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल (Vitamin E capsules) – दोन

असा तयार करा पनीरचा पेसपॅक ( how to make Paneer Facepack) –

– सर्वात आधी पनीरची बारीक पेस्ट तयार करुन घ्या.

– पनीरच्या या पेस्टमध्ये व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल, लिंबाचा रस आणि मध मिक्स करा.

– हा फेसपॅक चेहऱ्याला लावण्यापूर्वी तुमचा चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या.

– हा फेसपॅक तुम्ही चेहरा आणि मानेवर लावू शकता.

– 15 मिनिटांनंतर चेहरा स्वच्छ धुवा.

– हा फेसपॅक तुम्ही आठवड्यातून एकदा चेहऱ्याला लावू शकता.

पनीरच्या पेसपॅकचे फायदे (Benefits of Paneer Facepack) –

– पनीर आपल्या त्वचेला पोषण देते. त्यासोबतच पनीर आपल्या त्वचेला ओलावा देखील देते.

– पनीर फेसपॅकचा वापर केल्यामुळे त्वचा चमकदार (Shiny skin) होते.

– पनीर एक नॅच्युरल क्लींजर (Natural cleansers), मॉइश्चरायझर (moisturizers) आणि टोनर (toners) आहे.