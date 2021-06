मुंबई : बडीशेपचे (Badishep) सेवन मुखशुद्धी साठी केले जाते. बडीशेप तोंडातून येणारी दुर्गंधी दूर करते. परंतु, तुम्हाला हे माहित आहे की आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांवर मात करण्यासाठी देखील बडीशेपचा वापर करण्यात (Benefits OF Badishep) येतो. बडीशेप पुरुषांसाठी खूप फायदेशीर (Badishep benefits For Men) ठरते. यामध्ये कॉपर, पोटॅशियम, कॅल्शियम, झिंक, मॅंगनीज, व्हिटॅमिन सी, लोह, सेलेनियम आणि मॅग्नेशियम सारखे घटक असतात. बडीशेपच्या बियांमध्ये पोषक तत्त्व असतात त्यामुळं पुरुषांनी रात्रीच्या वेळी नक्की बडीशेपचं सेवन (men should consume fennel seeds at night) केले पाहिजे.

पुरुषांसाठी बडीशेप कशी फायदेशीर?

बडीशेप पुरुषांमध्ये लैंगिक शक्ती वाढविण्यासाठी (Badishep Benefits For Men) कार्य करू शकते. बडीशेप पुरुषांची लैंगिक शक्ती वाढवण्याचे कम करते. एका संशोधनानुसार बडीशेप खाल्ल्याने पुरुषांची लैंगिक शक्ती दुप्पट होते. बडीशेप झिंक आणि फायबरने समृद्ध असते. त्यामुळे शीघ्र पतनची समस्या दूर होण्यास मदत होते.

कधी आणि कशी खावी बडीशेप

रात्री झोपेच्या आधी बडीशेप खाणे खूप फायदेशीर ठरते. यासाठी एका ग्लास दुधात एक चमचा बडीशेप पावडर घाला, चांगले मिसळा आणि प्या.

बडीशेप खाण्याचे इतर फायदे