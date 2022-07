Bakri Eid 2022 Marathi Wishes: यावर्षी बकरी ईद 10 जुलै रोजी रविवारी (Bakri Eid 2022 date) साजरी केली जात आहे. संपूर्ण देशात बकरी ईदचा हा पवित्र सण मोठ्या उत्साहत साजरा केला जातो. या दिवशी कुर्बानीला विशेष महत्व आहे. त्यामुळे बकरी ईद ला बकर्‍याचा बळी दिला जातो. या कुर्बानीनेचे तीन भागांमध्ये वाटप केले जाते. विविध प्रकारच्या रेसिपींचा या दिवशी आस्वाद घेतला जातो. गेल्या दोन वर्षापासून या सणावर कोरोनाचे सावट होते. परंतु या वर्षी मात्र या सणाच संपूर्ण देशात उत्साह आहे. यानिमित्ताने तुम्ही तुमच्या मित्रांना किंवा नातेवाईकांना मराठीतून शुभेच्छा (Bakri Eid shubhechha, sandesh,Wishes, Greetings, Messages in Marathi) देऊन त्यांच्या आनंदात सहभागी होऊ शकताAlso Read - रमजान ईद निमित्त पाठवा हे मराठी शुभेच्छा संदेश - Happy Ramadan Eid Wishes in Marathi

अल्लाह ताला पूर्ण करू तुमच्या इच्छा

तुमच्या घरात आनंद, सुख समृद्धी नांदो हीच आमची सदिच्छा!

बकरी ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा

बंधुभाव वाढवूया, विश्वबंधुत्वाचा संदेश देऊया

ईदच्या निमित्ताने, मनोमिलनाचा आनंद साजरा करुया

ईदसाठी सर्व मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा.

वाटलं कुणाशी तरी बोलू

खास व्यक्तींशी दोन गप्पा मारू,

बकरी ईद मुबारक म्हणण्याचा घेतला निर्णय,

ह्रदय म्हणाले,आधी तुझ्यापासून सुरुवात करू

बकरी ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा

तेरी ईद मैं मना लूँ, मेरी मना ले तू दिवाली…!

छोड़ दे सब फसादों को, देश में होने दे खुशहाली..

सर्व मुस्लिम बांधवांना, बकरी ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबासाठी ही बकरी ईद

सुख समृद्धी आणि भरभराटी घेऊन येवो हीच शुभेच्छा!

बकरी ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा

अल्लाह आपणास ईद च्या या शुभ दिवशी

सर्व प्रकारचे आनंद, सुख शांती आणि प्रेम देवो

आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होवोत..!

Happy Bakri Eid 2022

फुलांना बहर मुबारक

शेतकऱ्याला पीक मुबारक

पक्ष्यांना उडान मुबारक

चंद्राला तारे मुबारक

आणि तुम्हास बकरी ईद मुबारक

जात, धर्म यापेक्षाही मोठी असते माणुसकीची शक्ती…

एकमेकांची गळाभेट घेऊन शुभेच्छा देऊयात बकरी ईदच्या

हे चांद त्यांना माझा पैगाम दे

खुशी चा दिवस आणि हास्याची शाम दे

जेव्हा पाहतील बाहेर येऊन ते तुला

तेव्हा त्यांना माझ्याकडून ईद मुबारक बात दे..!

Happy Bakri Eid 2022

सर्व मुस्लीम बांधवांना बकरी ईद मुबारक…

ईदच्या या पवित्र दिवशी आपल्यातील सामाजिक सलोखा आणि बंधुभाव वाढीस लागावा हिच प्रार्थना करतो…

बकरी ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा.