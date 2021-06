मुंबई : केळीच्या फायद्याविषयी आपल्या सर्वांना माहिती आहे. केळी आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असते. केळी आपल्या शरीरातील पाण्याची कमतरता पूर्ण करते आणि शरीराला हायड्रेटेड ठेवण्यास मदत करते. केळीमध्ये 100 कॅलरी उर्जा असते. त्यामुळे तुमचं शरीर दिवसभर सफुर्तीवान राहतं. मात्र, तुम्हाला हे माहिती आहे का? की केळीची साल सुध्दा आपल्यासाठी खूप फायदेशीर (Banana peel is beneficial for the skin) आहे. Also Read - Water Melon Face Pack: ग्लोइंग स्किनसाठी चेहऱ्याला लावा कलिंगडाचा फेसपॅक, कसा करायचा वापर घ्या जाणून!

केळीची साल आपल्या त्वचेसाठी अतिशय गुणकारी असते. केळीचा साल आपल्या चेहऱ्यावर चोळली तर आपली त्वचा चांगली होते आणि चेहऱ्यावरील मुरूमाची समस्या कायमची दूर होण्यास मदत होते. केळीच्या सालीचा फेसपॅक (Banana Peel Face Pack) चेहर्‍याला एक नवीन चमक देतो. यामुळं त्वचा चमकदार बनते. हा फेस पॅक वर्षभरात कधीही वापरला जाऊ शकतो कारण प्रत्येक हंगामात केळी सहज उपलब्ध असते.

केळीच्या सालीत असलेले गुणधर्म

केळीमध्ये पोटॅशियम, मूड-रेगुलेटिंग फोलेट, ट्रायटोफन आणि एनर्जाइजिंग कार्ब्स हे पोषक घटक असतात. तसेच, केळीच्या सालीमध्ये देखील अनेक पोषक घटक असतात. केळीप्रमाणेच यातही कार्बोहायड्रेट, जीवनसत्त्व बी 6, बी 12, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम असतात. जर आपण त्याचा फेसपॅक लागू केला तर ते त्वचा ताजीतवाणी होते आणि चेहऱ्यावर चमक येते. (Banana Peel Face Pack how to make banana face pack for skin shining)

केळीच्या सालीचा फेस पॅक बनवण्यासाठी हे आवश्यक आहेत :

केळीची साल – 1 किंवा 2

पांढरं अंडं – 2 चमचे

गुलाब जल – 1 चमचा

फेस पॅक कसा बनवाल

केळीची साल मिक्सरमध्ये बारीक करून पेस्ट तयार करा. आता एका वाटीत ही पेस्ट काढा. त्यात पांढरे अंडं घाला आणि त्यात गुलाबा जल मिसळा. ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावा आणि सुकल्यानंतर चेहरा स्वच्छ धुवा. (Banana Peel Face Pack how to make banana face pack for skin shining)

डार्क सर्कल्ससाठी कसा वापर करावा

केळीची साल घ्या. त्यांना बारीक कापून घ्या आणि डोळ्याखाली ठेवा. थोड्या वेळाने काढून टाका. आठवड्यातून तीन वेळा असा वापर करा. (Banana Peel Face Pack how to make banana face pack for skin shining)