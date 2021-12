मुंबई : केळी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असते. केळी शरीराला ऊर्जा देते. केळीमध्ये लोह आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते. शरीरातील थकवा दूर करण्यासाठी आणि हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी हे खूप फायदेशीर असल्याचे सिद्ध होते. पण काही लोकांसाठी केळीचे सेवन खूप हानिकारक (Banana Side Effects) ठरू शकते. काही लोकांना केळी खाल्ल्यास त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. जाणून घेऊया केळी खाण्याचे तोटे… (These people should not eat bananas by mistake, these problems can occur)Also Read - Health Tips : या सवयींमुळे तुम्ही वेळेआधीच दिसताय म्हातारे, आजपासूनच घ्या ही काळजी

केळी खाण्याचे तोटे (KelI Khanyache Nuksan)

बद्धकोष्ठता : केळी खाल्ल्याने बद्धकोष्ठतेचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत ज्या लोकांना बद्धकोष्ठतेची समस्या आहे. त्यांनी केळीचे सेवन कमी प्रमाणात करावे.

लठ्ठपणा : केळ्यामध्ये फायबर आणि नैसर्गिक साखर असते. दुधासोबत केळी खाल्ल्यास वजन वाढते. त्यामुळे लठ्ठपणाचा सामना करावा लागत असलेल्या लोकांनी केळीचे सेवन टाळावे.

अॅसिडिटी : केळीचे सेवन केल्याने गॅस आणि पोटदुखीचा त्रास होतो. केळीमध्ये स्टार्चचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे ते पचायला जास्त वेळ लागतो. यामुळे अॅसिडिटी होऊ शकते. त्यामुळे अॅसिडिटीचा त्रास असलेल्या लोकांनी केळी कमी प्रमाणात खावे.

साखरेची पातळी वाढवते : मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी केळी खूप हानिकारक ठरू शकते. केळीमध्ये नैसर्गिक साखर असते त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. अशा परिस्थितीत साखरेच्या रुग्णांनी केळीचे सेवन कमी प्रमाणात करावे.

या समस्या उद्भवतात : केळीमध्ये टायरोसिन नावाचे अमिनो अॅसिड असते जे शरीरात टायरामाइनमध्ये बदलते. यामुळे मायग्रेनचा त्रास होऊ शकतो. केळी खाल्ल्याने अनेकांना ब्लोटिंग आणि अॅलर्जीचा त्रासही होतो. अशा परिस्थितीत या लोकांनी केळी खाणे टाळावे.