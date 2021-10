मुंबई: केळी (Bananas) हे असे फळ आहे जे वर्षभर उपलब्ध असते आणि आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर (bananas for health) असते. केळीमध्ये जीवनसत्वे, लोह आणि फायबर (benefits of bananas) आढळतात. उर्जा पूर्ण असल्याने खेळाडूंनी दररोज केळीचे सेवन केले पाहिजे. केळी जरी प्रत्येकासाठी फायदेशीर असली तरी स्त्रियांनी (Bananas for women) दररोज त्याचे सेवन केले पाहिजे. महिलांना केळीमुळे अनेक फायदे (benefits of bananas for women) होतात. चला जाणून घेऊया…

महिलांसानी केळी खाण्याचे फायदे (Benefits of eating banana for women)

फॉलिक अॅसिड (Folic acid) : गर्भवती महिलांसाठी केळीचे सेवन अतिशय फायदेशीर ठरते. कारण केळीमध्ये गर्भवती महिलांसाठी आवश्यक असलेले फॉलिक अॅसिड आढळते. ज्यामुळे शरीरात नवीन पेशी तयार होतात. हे गरोदर माता आणि तिच्या गर्भात असलेल्या बाळाच्या आरोग्यासाठी चांगले असते.

पचनासाठी फायदेशीर (Beneficial for digestion) : केळ्यात भरपूर प्रमाणात फायबर आढळते. हे अन्न पचवण्यासाठी अतिशय उपयक्त ठरते. यामुळे पचनसंस्था देखील सुधारते. तसेच केळी खाल्ल्याने पोटाशी संबंधित कब्ज, गॅस आणि छातीत जळजळ होणे या समस्या देखील उद्भवत नाही.

हृदयाची काळजी घेते (Takes care of heart): अनेक महिला या गृहिणी असतात. त्यामुळे त्यांचे बरेचसे काम घरात असते आणि यामुळे त्यांच्या आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात व्यायाम होत नाही. अशा परिस्थितीत महिलांनी दररोज केळीचे सेवन केल्याने शरीरातील कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते. केळी तुम्हाला हृदयाशी संबंधीत आजारांपासून दूर राहण्यास मदत करते.

महिलांनी यावेळी करावे केळीचे सेवन : महिलांसाठी केळीचे सेवन अतिशय फायदेशीर ठरते. मात्र, एका विशिष्ट वेळत केळीचे सेवन केल्याने त्याचा अधिक लाभ होतो. महिलांनी सकाळी नाश्त्याच्या वेळी केळीचे सेवन करावे परंतु रिकाम्या पोटी केळी खाऊ नये.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)