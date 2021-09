मुंबई : चांगल्या आरोग्यासाठी आणि फिट राहण्यासाठी फळं खाणं खूपच गरजेचे असते. डाळिंब देखील आपल्या आरोग्यासाठी खूपच चांगले (Pomegranate is beneficial for health) असते. डाळिंबामध्ये अनेक प्रकारची पोषक तत्व असतात. डाळिंबांमध्ये कॅल्शिअम, फॉस्फरस, लोह मोठ्या प्रमाणात असतात. डाळिंबाचे केवळ दाणेच नाही तर साल, पानं, फुलं, बिया आणि मुळांचा देखील औषधांसाठी वापर केला जातो. रोज एका डाळिंबाचं सेवन केल्यास चिरतारुण्य टिकून राहते असे म्हणतात. चला तर मग डाळिंबाचे आणखी काय फायदे (Benefits of Eating Pomegranate) आहेत हे जाणून घेऊयात… (Benefits of Eating Pomegranate: Pomegranate is very beneficial for health; Know these amazing benefits)

अशक्तपणा दूर होतो : दररोज एक डाळिंब खाल्ल्यास शारीरिक अशक्तपणा दूर होतो. रुग्णांनी नियमित डाळिंब खाल्ल्यास तब्येतीत लवकर सुधारणा होते. डाळिंबाचे सेवन केल्याने शरीरातील रक्ताची गुणवत्ता देखील सुधारण्यास मदत होते.

रक्ताभिसरण क्रिया सुधारते: डाळिंबाचा रस प्यायल्यानं रक्ताभिसरण क्रिया सुधारते. अपचन, गॅस होणे, शौचास साफ न होणे अशा समस्यांवर डाळिंब अतिशय फायदेशीर ठरते. तसेच जुलाब होत असतील तर डाळिंबाच्या सेवनाने तुम्हाला आराम मिळेल.

पचनाच्या समस्या दूर होतात : डाळिंबाचे नियमित सेवन केले तर पचनाशी संबंधीत विकार दूर होण्यास मदत होते. पचनाच्या समस्येपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी डाळिंब अतिशय उपयुक्त ठरते तरसेच पचनक्रिया देखील सुधारते.

मूळव्याधीमध्ये गुणकारी : मूळव्याधीमध्ये जर रक्त पडत असेल तर डाळिंबाच्या सालीचे चूर्ण नागकेशरमध्ये घालून सेवन करावे. यामुळे रक्तपडणे बंद होते आणि अशक्तपणा आला असेल तर डाळिंबाचा रस सेवन करावा.

हृदय निरोगी आणि तंदुरुस्त राहते : डाळिंबाचे नियमित सेवन केल्यास हृदय निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यास मदत होते. हृदयविकार असलेल्या रुग्णांनी दररोज किमान एक डाळिंब खावे. डाळिंबाचे नियमित सेवन केल्याने शरीरातील कोलेस्टेरॉल नियंत्रित राहण्यास मदत होते.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते : डाळिंबाचे नियमित सेवन रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. कोरोना विषाणूपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती स्ट्रॉग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे दररोज किमान एक डाळिंब खाणे फायद्याचे ठरू शकते.

मजबूत आणि सुंदर शरीर : शरीर मजबूत व सुंदर बनविण्यासाठी डाळिंब रस आणि आवळ्याचा रस एकत्र करून त्यामध्ये खडीसाखर घालावी. हे मिश्रण आठ दिवस उन्हात ठेवावे आणि तयार झालेले सरबत रोज 1 कपभर प्यावे.