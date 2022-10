Benefits of Guava in Diabetes : हिवाळा आला की, एक फळ आवर्जून आठवतं ते म्हणजे पेरू. पेरू (Benefits of Guava) हे असे फळ आहे जे देशाच्या जवळपास सर्वच भागात आढळते. हिवाळ्यात अगदी कमी किमतीत सहज हे फळ उपलब्ध होते. तुम्हाला माहित आहे का? चवदार असे हे फळ आरोग्यला खूप फायदेशीर (Health Benefits of Guava) ठरते. पेरूमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन सी, पोटॅशियम आणि भरपूर फायबर असतात. त्यात कॅलरीजचे प्रमाण देखील खूप कमी असते. फक्त पेरूच नाही तर पेरूच्या पानांमध्येही अनेक औषधी गुणधर्म आहेत. वजन वाढीच्या समस्येवर तसेच रक्तातील साखर नियंत्रणात (Blood Sugar Level Control Tips) ठेवण्यास देखील पेरू फायदेशीर ठरतो. यासह अनेक प्रकारचे आरोग्यदायी फायदे पेरूच्या सेवनाने होतात. जाणून घेऊया पेरूच्या आरोग्यदायी फायद्यांविषयी अधिक माहिती…Also Read - Elon Musk Fitness: एलन मस्कच्या फिटनेसचं गुपित झालं उघड, वजन कमी करण्यासाठी घेतो 'ही' महागडी औषध

रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी

युनायटेड स्टेट्सच्या कृषी विभागाच्या अभ्यासानुसार, 100 ग्रॅम पेरूमध्ये 68 कॅलरीज असतात. यासह पेरूमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. जे त्वचेसाठी फायदेशीर ठरते. पेरूमध्ये व्हिटॅमिन ए, फोलेट, पोटॅशियम देखील मुबलक प्रमाणात आढळते. पेरूमध्ये कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) आहे जे रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते. हार्मोन्सच्या असंतुलनावर उपचार म्हणून हे उत्तम फळ आहे. डायबिटीज आणि हृदयाच्या रुग्णांसाठी पेरू एखाद्या रामबाण उपायापेक्षा कमी नाही.

या आजारांवरही पेरू ठरतं फायदेशीर

आयुर्वेदात पेरू या फळाचे अनेक औषधी गुणधर्म सांगण्यात आले आहे. पेरूमध्ये भरपूर फायबर असते. मधुमेहाचे रुग्ण अनेकदा बद्धकोष्ठतेच्या समस्येने त्रस्त असतात. अशात पेरू हा बद्धकोष्ठतेच्या समस्येत फायदेशीर ठरते. पेरू हा एक उत्तम नाश्ता देखील आहे. एका अभ्यासानुसार, पेरू रक्तातील साखरेची पातळी कमी करतो. पेरू अल्फा-ग्लुकोसिडेस नावाच्या एन्झाइमची क्रिया कमी करते. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते

वातावरणातील बदल हा शरीरावर परिणाम करतो. हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यापासून ते अनेक प्रकारचे व्हायरल इन्फेक्शन होत असतात. अशा परिस्थितीत पेरूमध्ये असलेले अनेक अँटीऑक्सिडंट्स रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. पेरू केवळ रोगप्रतिकारक शक्तीच वाढवत नाही तर ऊर्जा देखील देतो.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. त्यामुळे कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)