मुंबई : महिलांवर घरात आणि ऑफिसमध्ये अनेक जबाबदाऱ्या असतात. त्यामुळे त्यांना विश्रांती घेण्यासाठी क्वचितच वेळ मिळतो. कामाच्या व्यापामुळे महिला स्वत:ची काळजी घेण्यात असमर्थ ठरतात. त्यामुळे त्यांना दिवसाअंती खूप थकवा जाणवतो. अशा परिस्थितीत महिलांनी स्वत:साठी थोडा वेळ काढून स्वत:ची काळजी घेणे महत्वाचे ठरते. आज आम्ही तुमच्यासाठी एक असा उपाय घेऊन आलो आहोत, जो तुम्हाला झोपेच्या 5 मिनिटांपूर्वी करावा लागेल. हा उपाय केल्याने तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात आराम मिळू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊयात काय आहे उपाय…

हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला फक्त मोहरीच्या तेलाची आवश्यकता असेल. मोहरीचे तेल कोणत्याही घरात सहज उपलब्ध असते. मोहरीचे तेल आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरते. शरीराच्या काही भागात ते लावल्याने आश्चर्यकारक फायदे (amazing benefits Oil Massage) होतात. आज आम्ही आपल्याला शरीराच्या अशा अवयवांबद्दल माहिती देणार आहोत, जिथे तेलाने मालिश केल्यास आपल्याला अनेक समस्यांपासून आराम मिळू शकतो. (apply oil on these two parts of the body before sleeping at night )

पायाचे तळवे : जर तुम्ही रात्री झोपताना पायांच्या तळव्यांवर मोहरीचे तेल लावून मालिश (Oil Massage On the soles of the feet) केली तर डोळ्यांची दृष्टी अधिक उजळ होते. जर तुम्हाला शांत झोप लागत नसेल तर यामुळे तुम्हाला आराम मिळेल. यामुळे शरीर निरोगी आणि मजबूत राहते. याशिवाय आजच्या धावपळीच्या काळात प्रत्येक दुसरी महिला आपल्या वाढत्या वजनाच्या समस्येने त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही रात्री झोपायच्या आधी आपल्या पायांच्या तळव्यांवर मोहरीच्या तेलाने मालिश केली तर तुमच्या शरीरात असलेल्या चरबीबरोबरच तुमचे वजनही कमी होऊ शकते.

नाभी : रात्री झोपेच्या 5 मिनिटांपूर्वी तुम्ही आपल्या नाभीवर मोहरीचे तेल लावून मालिश (Apply mustard oil on the navel and massage) केली तर आपल्याला बराच फायदा होईल. या भागात मोहरीचे तेल लावल्याने ओठ फाटण्याची समस्या तर दूर होतेच शिवाय ओठ कोमल आणि सुंदर देखील बनतात. तसेच नाभीवर मोहरीचे तेल लावल्याने पोटदुखी व पचनासंबंधित समस्या दूर राहतात. याशिवाय यामुळे जळजळ, खाज सुटणे आणि डोळ्यांचा कोरडेपणा देखील बरा होतो.

(डिस्केलमर: लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.)