Benefits Of Nutmeg: जायफळाचे 'हे' आहेत आश्चर्यकारक फायदे, असा करा वापर

जायफळ

Benefits Of Nutmeg : जायफळ हा एक मसाल्याचा पदार्थ आहे. जवळपास प्रत्येक किचनमध्ये जायफळ (Nutmeg) आढळते. जायफळाचा वापर आहारात कमी असाल तरी त्याचा औषधी आणि सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये भरपूर वापर होतो. कारण याचे औषधी गुणधर्म उत्तम (Benefits Of Nutmeg For Health) परिणाम देतात. जायफळाचे धार्मिक पूजेतही महत्त्व आहे. लवंगाप्रमाणेच जायफळही पूजा-हवनात वापरले जाते . अशा या बहुगुणी जायफळाचे अनेक फायदे असून जाणून घेऊया अधिक माहिती…

जायफळात आहे हे गुणधर्म

जायफळ हे विविध पोषक तत्त्वे आणि औषधी गुणधर्माने संपन्न आहे. यात मॅग्नेशियम, मॅंगनीज, तांबे, थायामिन, व्हिटॅमिन बी 6 आहे. या कारणास्तव हे एक चांगले औषधी गुणधर्म असलेले मसाल्याचा पदार्थ ठरते. स्किन केअर प्रॉडक्ट तसेच एक उत्कृष्ट वेदनाशामक म्हणूनही याचा उपयोग होते. यासह जयफळाचे असे काही घरगुती उपाय आहेत, ज्यामुळे अनेक फायदे मिळतात.

डोळे होतात आकर्षक

जायफळाचा डोळ्यांना देखील खूप लाभ होतो. जर तुम्हाला तुमचे डोळे नैसर्गिकरित्या अधिक सुंदर आणि दृष्टी दोष कमी करायचा असेल सर्व तर यासाठी जायफळाची पेस्ट वापरा, असे केल्याने चांगले परिणाम दिसून येतील. तुम्ही जायफळ बारीक करून पाण्यात टाकून पेस्ट तयार करू शकता. यासाठी गुलाब जलाचा वापर देखील करू शकता. ही पेस्ट डोळ्यांभोवती लावा आणि कोरडे झाल्यानंतर पाण्याने धुवा. असे केल्याने डोळ्यांची चमक आणि दृष्टी वाढते.

दातदुखी होते दूर

दातदुखीची समस्या दूर करण्यासाठी लवंग आणि त्याचे तेल वापरले जाते, त्याचप्रमाणे जायफळ आणि त्याचे तेल वापरल्याने देखील दातदुखीची समस्या दूर होते. बहुतेक टूथ पेस्टमध्ये जायफळ आणि दालचिनीचा वापर केला जातो. विशेषतः हर्बल टूथपेस्टमध्ये याचा जास्त वापर होतो. जर तुमचे दात किंवा हिरड्या दुखत असतील तर त्याठिकाणी जायफळ पावडर लावा आणि 4 ते 5 मिनिटांनी धुवा. तुम्हाला त्वरित आराम मिळेल. यासह जायफळाचे तेल थोडे कापसावर लावून दातांवर किंवा हिरड्यांवर लावू शकता.

मधुर आवाज

जायफळच्या मदतीने तुम्ही तुमचा आवाज अधिक मधुर आणि आकर्षक बनवू शकता. यासाठी एक चमचा जायफळ पावडर कोमट पाण्यात मिसळून गार्गल करा. घसा दुखत असेल किंवा घशाच्या इतर समस्येवर देखील हा उपाय फायदेशीर ठरतो.

सांधेदुखीत मिळतो आराम

सांधेदुखीच्या समस्येत जायफळ हे रामबाण ठरते. यासाठी जायफळ बारीक करून त्याची पेस्ट बनवा आणि शरीराच्या दुखणाऱ्या भागावर लावा. असे केल्याने काही वेळात तुम्हाला आराम मिळेल. विशेषत: गुडघा, कोपर आणि कंबरेच्या सांध्यांमध्ये वेदना होत असताना हा उपाय करावा यामुळे खूप फायदा होतो.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. त्यामुळे कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)