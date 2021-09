मुंबई : हिंदू दिनदर्शिकेनुसार भाद्रपद महिन्यात येणाऱ्या पौर्णिमेला भाद्रपद पौर्णिमा म्हणतात. या पौर्णिमेच्या तिथीला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. भाद्रपद पौर्णिमेच्या दिवशी भगवान विष्णूच्या सत्यनारायण रूपाची पूजा केली जाते. (Bhadrapad Purnima 2021 Date: Bhadrapad Purnima will be celebrated on this day; Know the muhurta and importance of worship)

भाद्रपद पौर्णिमेची वेळ (Bhadrapad Purnima Timings)

भाद्रपद, शुक्ल पौर्णिमा

भाद्रपद पौर्णिमा प्रारंभ – 20 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 05:28 वाजता

भाद्रपद पौर्णिमा समाप्ती – 21 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 05:24 वाजता

भाद्रपद पौर्णिमा व्रत पूजा विधी (Bhadrapad Purnima Puja Vidhi)

पौर्णिमेच्या दिवशी ब्रह्मा मुहूर्तावर उठून व्रताचा संकल्प घ्या. यानंतर विधीपूर्वक भगवान सत्यनारायणाची पूजा करा आणि नैवेद्य, फळे आणि फुले अर्पण करा. पूजेनंतर भगवान सत्यनारायणाची कथा ऐका. यानंतर पंचामृत आणि चूर्माचा नैवेद्य वाटप करा. या दिवशी कोणत्याही गरजू व्यक्तीला किंवा ब्राह्मणाला दान करा.

भाद्रपद पौर्णिमेचे महत्त्व (Bhadrapad Purnima Significance)

भाद्रपद पौर्णिमेच्या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा केली जाते. या दिवशी सत्यनारायणाची पूजा केल्यास सर्व इच्छा पूर्ण होतात. पौर्णिमेचे व्रत ठेवल्याने घरात सुख-समृद्धी नांदते. या दिवशी पवित्र नदीमध्ये स्नान केल्यानंतर दान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे.