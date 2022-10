Bhaubeej 2022: भाऊबीज हा सण दरवर्षी कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या द्वितीया (Kartik Shukla Dvitiya) तिथीला साजरा केला जातो. यालाच यम द्वितीया (Yam Dwitiya) देखील म्हटले जाते. भाऊबीज हा सण दरवर्षी दिवाळीच्या दोन दिवसांनी (Bhaubeej 2022 Tithi and shubh muhurta) साजरा केला जातो. यावर्षी भाऊबीज 26 ऑक्टोबर रोजी बुधवारी (Bhaubeej 2022 Date and Time) साजरी केली जात आहे. भाऊबीजेला बहिण भावाला ओवाळते (Bhaubeej 2022 auspicious time) आणि भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. त्या बदल्या भाऊ बहिणीला भेटवस्तू (When is Bhaubeej 2022) देतो. परंतु भाऊबीज हा सण का साजरा (Why is Bhaubeej celebrated) केला जातो हे तुम्हाला महिती आहे का? नसेल तर येथे आम्ही तुम्हाला त्यामागील कारण आणि मान्यता सांगणार आहोत.Also Read - Diwali Padwa 2022 Wishes In Marathi: पती-पत्नीच्या प्रेमाच्या प्रतिक असलेल्या पाडव्यानिमित्त मराठीतून द्या शुभेच्छा

का साजरी केली जाते भाऊबीज? (Why is Bhaubeej celebrated)

पौराणिक मान्यतेनुसार सूर्यदेव आणि त्यांची पत्नी छाया यांना यमराज आणि यमुना ही दोन मुले होती. दोघांमध्ये खूप प्रेम होते. बहीण यमुनेला यमराजाने आपल्या घरी भोजनासाठी यावे असे नेहमी वाटत असे. मात्र यमराज त्यांची विनंती टाळत असत. एकदा कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या द्वितीया तिथीला दुपारी यमराज यमुनेच्या घरी पोहोचले. यमुना आपल्या भावाला दारात पाहून आनंदित झाली. यानंतर यमुनेने बंधू यमराजाला ओवाळले आणि भोजन दिले. बहिणीची ममता पाहून यमदेवांनी तिला वरदान मागायला सांगितले. यानंतर यमुनेला यमराजांना दरवर्षी कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या द्वितीया तिथीला भोजनासाठी यावे असे वचन मागितले. तसेच या दिवशी आपल्या भावाशी आदराने व आदरातिथ्य करणाऱ्या बहिणीला यमराजांनी भयमुक्त करावे असे वरदान मागितले. तेव्हापासून दरवर्षी या दिवशी भाऊबीज साजरी केली जाते.

भाऊबीजेला अशी करा पूजा (Bhaubeej 2022 Puja Vidhi)

या दिवशी व्रत करणाऱ्या बहिणींनी प्रथम सूर्याला अर्घ्य अर्पण करून उपवास सुरू करावा. यानंतर शुभ मुहूर्तावर भावाला चौरंगावर बसवून हात जोडून ओवाळावे. सर्वप्रथम भावाच्या कपाळावर कंकू आणि तांदूळ लावावे, नंतर पान, सुपारी, फुले इत्यादी देऊन त्याचे आदरातिथ्य करावे. त्यानंतर भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी मंत्राचा जप करावा. यानंतर भावाचे तोंड गोड करून स्वतः देखील मिठाई खावी आणि भावाला भोजन द्यावे.

भाऊबीज 2022 शुभ मुहूर्त (Bhaubeej 2022 Shubh Muhurat)

यंदा भाऊबीज सण 26 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाईल.भाऊबीजच्या दिवशी भावाला ओवाळण्याचा शुभ मुहूर्त दुपारी 01:10 ते 03:21 वाजेपर्यंत आहे. भाऊबीजच्या दिवशी भावाला ओळवण्यासाठी एकूण 3 ​​तास 11 मिनिटांचा कालावधी आहे.