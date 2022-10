Bhaubeej 2022 Wishes In Marathi: दिवाळी उत्सवातील शेवटचा आणि बहिण-भावाच्या नात्याचा महत्त्वाचा सण ‘भाऊबीज’ बुधवारी 26 ऑक्टोबर रोजी (Bhaubeej Quotes in Marathi) साजरा केला जात आहे. बहिण-भावाच्या पवित्र नात्याच्या प्रतिक (Bhaubeej Shubhechha in Marathi) असलेला हा सण दरवर्षी कार्तिक द्वादशीला साजरा केला जातो. भाऊबीजेला बहिण आपल्या भावाला ओवाळते आणि त्याच्या दिर्घ आयुष्यासाठी (Happy Bhaubeej 2022 wishes in marathi) प्रार्थना करते. या भाऊबीजेनिमित्त तुम्ही तुमच्या भावा-बहिणीला आणि नातेवाईकांना येथे दिलेले संदेश (Bhaubijechya Marathi Shubhechha Sandesh) पाठवून शुभेच्छा देऊ शकता.Also Read - Bhaubeej 2022 Shubh Muhurta: भाऊबीजेला भावाला ओवाळण्यासाठी हा आहे शुभ मुहूर्त, जाणून घ्या कथा आणि महत्त्व

आली आली भाऊबीज, ओवाळते भाऊराया

राहू दे रे नात्यामध्ये, स्नेह, आपुलकी आणि माया

भाऊबीजेच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा! Also Read - Balipratipada 2022: बलिप्रतिपदेच्या मुहूर्तावर उद्या शेअर बाजार राहणार बंद, मुहूर्ताच्या व्यवहाराने घेतली उसळी

दिवाळीच्या सोनेरी प्रकाशात पहाट झाली,

आनंदाची उधळण करत भाऊबीज आली,

भाऊबीजनिमित्त तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा! Also Read - Govardhan Puja 2022 Wishes: आपल्या मित्र आणि कुटुंबियांना गोवर्धन पूजेच्या द्या खास मराठीतून शुभेच्छा !

वाट नवी, नव्या दिशा, मिळो तुझ्या कर्तृत्वाला

धन संपदा आणिक यश, कीर्ती लाभो भाऊरायाला,

तुम्हाला आणि तुमच्या कुटूंबाला भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सोनियाच्या ताटी,उजळल्या ज्योती

ओवाळीते भाऊराया रे,

वेड्या बहिणीची रे वेडी माया!

भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रक्षणाचे वचन, निखळ प्रेमाचे बंधन,

घेऊन आला हा भाऊबीजेचा सण,

भाऊबीजेच्या तुम्हाला लक्ष लक्ष शुभेच्छा!

व्हावे तू रे दीर्घायुषी, हीच आस माझ्या मनी,

बहीण भावाचे नाते अखंडीत राहो जन्मोजन्मी,

भाऊबीजनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

नाते बहिण-भावाचे, नाते पहिल्या मैत्रीचे

अतूट बंध हे प्रेमाचे, पवित्र नात्याचे

भाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रक्षणाचे वचन, प्रेमाचे बंधन,

घेऊन आला हा भाऊबीज सण,

लाख लाख शुभेच्छा तुला भाऊराया,

कायम राहो बहीण-भावाची एकमेकांवर माया,

भाऊबीजच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा!

जिव्हाळ्याचे संबंध दिवसागणिक उजळत राहो!

बहिण-भावाची साथ आयुष्यभर अतूट राहो!

भाऊबीजनिमित्त सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा!

आईप्रमाणे काळजी घेते,

बाबांप्रमाणे धाक दाखवते,

सतत माझी पाठराखण होते,

ताई तुला भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा!

