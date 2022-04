Body Potassium levels: शरीराला आवश्यक पोषक तत्वांची (essential nutrients) गरज असते. मात्र ते पोषक तत्व आपल्या शरीरात मर्यादित प्रमाणात असणे देखील आवश्यक असते. त्यांचे प्रमाण आपल्या शरीरात वाढले तर शरीरालाही अनेक नुकसान सहन करावे लागू शकते. आज आपण पोटॅशियमबद्दल (Potassium in Body) जाणून घेणार आहोत. पोटॅशियम हे आपल्या शरीरासाठी आवश्यक पोषक घटकांपैकी (Potassium for body) एक आहे. परंतु तुम्हाला हे माहित आहे का की आपल्या शरीरात पोटॅशियमचे प्रमाण वाढले (Body Potassium levels) तर त्यामुळे काही नुकसान देखील होऊ शकते. अशा व्यक्तीमध्ये काही लक्षणेही दिसू शकतात. आज या लेखाद्वारे आज आपण जाणून घेणार आहोत की पोटॅशियम वाढल्यावर कोणती लक्षणे (Potassium increased symptoms) दिसू शकतात. (Does your body increase potassium levels? Know these symptoms)Also Read - Usachya Rasache Fayde: उन्हाळ्यात असा करा ऊसाच्या रसाचा वापर, दिसाल तरुण आणि ताजेतवाणे

पोटॅशियम वाढल्याची लक्षणे (symptoms of increased potassium)

सामान्यत: जास्त प्रमाणात पोटॅशियमयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने शरीरातील पोटॅशियमचे प्रमाण वाढते. अशा परिस्थितीत पोटॅशियमची पातळी वाढल्यावर कोणती लक्षणे दिसू शकतात ते जाणून घेऊया.

शरीरात सुन्नपणा जाणवणे किंवा मुंग्या आल्यासारखे भासणे.

पोटॅशियमचे प्रमाण वाढल्यामुळे स्नायू कमजोर होऊ शकतात.

पोटॅशियमचे प्रमाण वाढल्यामुळे हृदयाचे ठोके अनियमित होऊ शकतात.

जेव्हा शरीरात पोटॅशियमची पातळी वाढते तेव्हा छातीत तीव्र वेदना होतात.

शरीरात पोटॅशियमची पातळी वाढल्यामुळे उलट्या किंवा मळमळ होऊ शकते.

जेव्हा शरीरातील पोटॅशियमची पातळी वाढते तेव्हा पोटदुखी आणि श्वासोच्छवासाची लक्षणे देखील दिसू शकतात.

शरीरातील पोटॅशियमची पातळी वाढल्यास मानसिक संतुलनाशी संबंधित समस्या देखील उद्भवू शकतात.

(टीप – लेखा दिलेली माहिती ही सामान्य माहिती आहे. या लक्षणांवरून तुम्हाला तुमच्या शरीरातील पोटॅशियमच्या पातळीचा अंदाज येऊ शकतो. मात्र कोणतीही उपाय करून पाहण्याआधी डॉक्टरांचा नक्की घ्यावा.)