मुंबई : 7 जुलै रोजी बुध ग्रह मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. मिथुन राशीत बुध ग्रहाच्या प्रवेशामुळं अनेक राशींवर याचा नकारात्मक परिणाम दिसून येईल. काही राशीसाठी बुधाचे राशी परिवर्तन खूप चांगले राहील. चला तर जाणून घेऊयात कोणत्या राशींसाठी चांगले राहील बुधाचे राशीपरिवर्तन… (mercury will transit in gemini on this day these people will get tremendous success) Also Read - Budh Rashi Parivartan July 2021: 7 जुलैला होणार बुध ग्रहाचं राशी परिवर्तन; या राशींसाठी शुभ संकेत

मिथुन: (Gemini Horoscope)

बुध ग्रहाचे राशी परिवर्तन मिथुन राशीच्या लोकांसाठी खूप चांगले सिद्ध होईल. या दरम्यान आपणास यश मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन नोकरीत तुम्हाला यश मिळू शकते. नोकरीत तुम्हाला पदोन्नती देखील मिळण्याची शक्यता आहे. कामादरम्यान केलेल्या प्रवासात यश मिळू शकते. पालकांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल. मित्र सहकार्य करतील. (mercury will transit in gemini on this day these people will get tremendous success)

तूळ: (Libra Horoscope)

तूळ राशीच्या लोकांसाठी बुध ग्रहाचे राशी परिवर्तन अत्यंत शुभ असेल. या दरम्यान त्यांचे रखडलेले काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. प्रवासासाठी शुभ योग बनत आहे. पगार वाढू शकते. कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा होण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक: (Scorpio Horoscope)

या काळात वृश्चिक राशीच्या लोकांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना त्यांच्या पालकांचं सहकार्य लाभेल. चांगली नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा काळ खूप चांगला असू शकतो. (mercury will transit in gemini on this day these people will get tremendous success)

धनु: (Sagittarius Horoscope)

या राशीच्या लोकांना कार्यक्षेत्रात आदर मिळेल. नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. कामामुळे तुम्हाला थोड्या अंतरावर प्रवास करावा लागू शकतो. गुंतवणूकीसाठी काळ चांगला असेल. या काळात येणारी शक्यतो संधी सोडू नका. (mercury will transit in gemini on this day these people will get tremendous success)

(डिस्केलमर: लेखात वर्तवलेला अंदाज केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.)