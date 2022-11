Cause of Migraine: शरीरात कोणत्या जीवनसत्त्वांची कमतरता भासल्यानंतर होतो मायग्रेनचा त्रास?

Cause of Migraine: मायग्रेनच्या समस्येमुळे अनेकांना तीव्र डोकेदुखीचा सामना करावा लागतो. शरीरासाठी काही जीवनसत्त्वांची आणि खनिजांची कमतरता निर्माण झाल्यास मायग्रेनची समस्या उद्भवते.

Cause of Migraine: अनेकांना डोकेदुखीची समस्या भेडसावत असते. ही समस्या वाढल्यानंतर मायग्रेनचा त्रासही (Migraine Problem) होऊ लागतो. मायग्रेनमुळे तीव्र डोकेदुखी (Headache) सारखा त्रास होऊ लागतो. यामुळे तुमच्या दिनचर्येवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. शरीरासाठी आवश्यक असलेल्या जीवनसत्त्वांची आणि खनिजांची कमतरता (vitamins and minerals deficiency) हे देखील याला कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे मायग्रेनविषयी (Migraine Remedy) जाणून घेणे महत्वाचे आहे. आजचा लेख याच विषयावर आहे. आज आम्ही तुम्हाला मायग्रेनच्या समस्येसाठी कोणते जीवनसत्त्व कारणीभूत ठरू (Migraine Causes) शकते हे सांगणार आहोत.

व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्सची कमतरता

एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्सची कमतरता जाणवते तेव्हा मायग्रेनची समस्या उद्भवू शकते. यामध्ये व्हिटॅमिन B2 b1, B3, B2, B5, B6 आणि व्हिटॅमिन B12 इत्यादींचा समावेश असतो. याशिवाय रिबोफ्लेविनचाही यात समावेश असतो. या जीवनसत्त्वांच्या कमतरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीला मायग्रेनची समस्या असू शकते. अशा स्थितीत अंडी आणि दूध इत्यादींचे सेवन करावे.

व्हिटॅमिन डीची कमतरता

एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता असेल तर त्यामुळे देखील त्याला मायग्रेनच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे हाडे कमकुवत होतात. याशिवाय व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे शरीराला इतर अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत ही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी सूर्यप्रकाश घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच व्हिटॅमिन डी असलेल्या पदार्थांचे सेवन करणे फार महत्वाचे असते.

मॅग्नेशियमची कमतरता

शरीरात मॅग्नेशियमची कमतरता झाल्यास एखाद्या व्यक्तीला मायग्रेनची समस्या उद्भवू शकते. मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे व्यक्तीला तणाव आणि डोकेदुखीच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या व्यक्तीला मायग्रेनची समस्या असेल तर तो मॅग्नेशियम सप्लिमेंट घेऊ शकतो. मात्र यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.