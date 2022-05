Causes of Heart Attack : आजकालच्या धाकाधकीच्या आयुष्यात (Stressful Life) अनेक जण आपल्या शरीराकडे (Body Healt) हवे तेवढे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे अनेक आजारांचा सामना करावा लागू शकतो. याउलट शरीर निरोगी आणि तंदुरुस्त (Healthy and Fit Body) असेल तर अनेक आजार दूर ठेवण्यास मदत होते. आजच्या काळात शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासोबतच हृदय देखील निरोगी (Healthy Heart) ठेवण्याची गरज आहे. कारण हृदयविकाराच्या झटक्याने (Heart Attack) सर्वाधिक मृत्यू होत आहेत. हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू कसा होतो हे बहुतेकांना माहीत असले (Causes of heart attack) तरी काही लोक त्याकडे दूर्लक्ष करतात आणि त्यामुळे त्यांना जीव गमावावा लागतो. हे लक्षात घेऊनच आज आम्ही तुम्हाला हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू कसा होतो आणि तो टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे (Heart Care) याबाबात सांगत आहोत.Also Read - Heart Care Fruits: हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी आहारात या फळांचा करा समावेश, हृदयविकाराचा धोका होईल दूर

हृदयविकाराच्या झटक्याने कसा होतो मृत्यू

सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की जेव्हा तुमच्या शरीरातील नसांमध्ये रक्तप्रवाह नीट होत नाही तेव्हा रक्त गोठण्याची किंवा क्लॉटिंगची समस्या सुरू होते. यामुळे नसांमध्ये गुठळ्या निर्माण होतात आणि त्यामुळे रक्तप्रवाहास अडथळा निर्माण होतो. पर्यायाने रक्त हृदयापर्यंत पोहोचू शकत नाही. अशा स्थितीत हृदयाला ऑक्सिजन मिळण्यास अडथळा निर्माण होतो आणि हृदयविकाराचा झटका येतो. अशा वेळी योग्य उपचार मिळाले नाही तर संबंधीत व्यक्तीचा मृत्यू देखील होऊ शकतो.

हृदयविकाराचा झटका आल्यास काय करावे?

तुम्हाला श्वास घेण्यास त्रास होत आहे असे जाणवत असेल किंवा हृदयापर्यंत ऑक्सिजन पोहोचत नाही असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांकडे जायला हवे. अन्यथा तुमचा मृत्यू होऊ शकतो. कारण गंभीर स्थितीत हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी उपचार हा एकमेव उपाय आहे.

कसा येतो हृदय विकाराचा झटका?

तुम्हाला हे माहिती आहे का की जेव्हा शरीरात खराब कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढते तेव्हा हृदयविकाराचा झटका येतो. हृदयाला रक्त पुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमधून रक्तप्रवाह कमी झाला किंवा बंद पडला तर हृदयविकाराचा झटका येतो. ही क्रिया अचानक घडते त्यामुळे त्याला ‘झटका’ असे नाव पडले. रक्तपुरवठ्याअभावी हृदयस्नायूचा जास्त भाग निकामी झाला तर हृदयक्रिया बंद पडून रुग्ण दगावण्याची शक्यता असते.

हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी काय करावे?

हृदयविकाराचा झटका टाळण्यासाठी दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. पहिली म्हणजे तुम्ही तुमच्या आहारात हिरव्या भाज्या आणि फळांचा समावेश करू शकता. यामुळे तुम्हाला हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत होईल. तर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शरीर तंदुरुस्त ठेवणे. शरीर सक्रिय राहिल्यास हृदय निरोगी राहते. त्यासाठी व्यायाम करणे गरजेचे आहे. व्यायाम केला नाही तरी हृदयविकाराचा धोका जास्त असतो असे मानले जाते. त्यामुळे रोज निरोगी आहार घेण्यासोबतच व्यायाम करण्याची देखील आवश्यकता असते.