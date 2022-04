Chaitra Navratri 2022: चैत्र नवरात्रीला 2 एप्रिलपासून सुरुवात झाली आहे. या 9 दिवसात दुर्गा देवीच्या (Goddess Durga) नऊ रूपांची पूजा केली जाते. यावेळी नवरात्री (Navratri 2022) पूर्ण 9 दिवस साजरी केली जात आहे. म्हणजेच नवरात्रीत एकदी दिवस वाढतही नाहीये किंवा कमी देखील होत नाहीये. या काळात भाविक पूर्ण श्रद्धेने देवीची पूजा आणि आरती करतात. नवरात्रीतील नऊ देवींचे महत्त्व नऊ रंगांशी (Navratri colors) निगडित आहे. त्यामुळे त्या त्या दिवशी संबंधीत रंगाचे कपडे (Navratri nine days colors) घालून देवीची पूजा केल्यास विशेष फळ प्राप्त होऊ शकते. आज या लेखाद्वारे जाणून घेऊया नवरात्रीत 9 दिवस कोणत्या रंगाचे कपडे घालावेत…(What color clothes to wear for 9 days on Navratri)Also Read - Chaitra Navratri 2022 : माता शैलपुत्रीच्या पूजनाने होते नवरात्रोत्सवास प्रारंभ; जाणून घ्या प्रचिलित कथा आणि पूजा विधी

या रंगांचे कपडे घालून करा पूजा

पहिला दिवस : पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा केली जाते. या दिवशी पिवळे वस्त्र परिधान करून मातेची पूजा करावी.

दुसरा दिवस : दुसऱ्या दिवशी ब्रह्मचारिणी मातेची पूजा केली जाते. या दिवशी तुम्ही हिरवे वस्त्र परिधान करून पूजा करु शकता.

तिसरा दिवस : तिसर्‍या दिवशी चंद्रघंटा देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी तुम्ही तपकिरी वस्त्रे परिधान करून पूजा करू शकता.

चौथा दिवस : चौथ्या दिवशी देवी कुष्मांडाची पूजा केली जाते. या दिवशी केशरी रंगाचे कपडे घाला आणि पूजा करा.

पाचवा दिवस : पाचव्या दिवशी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. या दिवशी तुम्ही पांढरे वस्त्र परिधान करून पूजा करू शकता.

सहावा दिवस : सहाव्या दिवशी कात्यायनी देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी लाल वस्त्र परिधान करून पूजा करावी.

सातवा दिवस : सातव्या दिवशी देवी कालरात्रीची पूजा केली जाते. या दिवशी निळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करून पूजा करावी.

आठवा दिवस : आठव्या दिवशी महागौरीची पूजा केली जाते. या दिवशी गुलाबी रंगाचे कपडे घालून पूजा करावी.

नववा दिवस : नवव्या दिवशी सिद्धिदात्री मातेची पूजा केली जाते. या दिवशी जांभळ्या रंगाचे कपडे परिधान करून पूजा करा.

(टीप – या लेखात दिलेला मजकूर गृहीतके आणि उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. india.com याची पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ञाशी संपर्क साधा.)