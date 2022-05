Chamakdar Twachesathi Tarbujacha Vapar: उन्हाळ्यामध्ये इतर समस्यांसोबत प्रकर्षाने जाणवणारी समस्या म्हणजे त्वचेचे तेज (Skin brightness) कमी होणे. चमकदार आणि सुंदर त्वचा (Shiny and beautiful skin) सर्वानाच हवी असते. मात्र उन्हाळा आणि एकूणच आपल्या बदललेल्या जीवनशैलीचा आपल्या त्वचेवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे आपल्या त्वचेवर डाग, पुरळ उठतात आणि कोरडेपणा (Dryness on skin) आल्यामुळे आपल्या चेहऱ्यावरचे तेज हरवते. यासाठी मग सर्वजण अनेक वेगवेगळ्या उपायांचा वापर करून बघतात. कोणी आपला आहार बदलतं, कोणी पार्लरमध्ये महागड्या ट्रीटमेंट (Expensive treatment) घेतं, तर कोणी वेगवेगळे फेसपॅक आणि फेशियल वापरतात. तुम्हाला अशाच एका फेशियल विषयी सांगणार आहोत. हे फेशियल आहे टरबुज फेशियल (Skin Care By Watermelon). या फेशियलमुळे तुमची त्वचा पुन्हा चमकदार आणि सतेज (Twachesathi Tarbujacha Vapar) होईल. टरबूज खाण्याबरोबरच ते चेहऱ्यावर लावण्याचे देखील अनेक फायदे आहेत. तुम्हालाही पार्लरमध्ये न जात घरीच एखादे फेशियल (Watermelon Facial) करायचे असेल तर हे फ्रूट फेशियल तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे.Also Read - Tarbuj khanyache fayde : सेक्स लाईफ आनंददायी बनवते टरबूज, जाणून घ्या चमत्कारिक फायदे

आज आपण टरबूजमध्ये असलेल्या औषधी गुंणबद्दल जाणून घेणार आहोत आणि हे तुमच्या त्वचेसाठी कसे फायदेशीर आहे याची देखील माहिती घेणार आहोत. टरबूजमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन आणि मिनरल्स मोठ्या प्रमाणात असतात. हे तुमच्या स्किनसाठी खूप फायदेशीर ठरतात. म्हणूनच केवळ टरबूज खाण्याचेच नाही तर ते चेहऱ्यावर लावण्याचेदेखील अनेक फायदे आहेत. Also Read - Health Tips : चमकदार आणि मुलायम त्वचा पाहिजे, मग या पानांच्या रसामध्ये काळी मिरी टाकून प्या!

असे करावे टरबूज फेशियल

पहिल्या टप्प्यामध्ये तुम्हाला तुमचा चेहरा टरबुजाच्या रसाने स्वच्छ करावा लागेल. यासाठी टरबूजाच्या रसात खोबरेल तेल मिक्स करून त्याचे मिश्रण तयार करा आणि त्यानंतर या मिश्रणाने तुमचा चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या. दुसऱ्या टप्प्यात तुम्हाला टरबूजाचे स्क्रब तयार करायचे आहे. यासाठी एक चमचा टरबूजाचा रस घ्या आणि त्यामध्ये दोन चमचे तांदळाचे पीठ मिक्स करा. या मिश्रणाच्या साहाय्याने तुमच्या चेहऱ्यावर स्क्रब करा. या स्क्रबमुळे तुमच्या चेहऱ्यावरील डेड स्किन निघून जाईल. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये तुम्हाला टरबूजाच्या रसापासून क्रीम बनवायचे आहे. यासाठी टरबूजच्या रसात एक चमचा मध आणि थोडा लिंबाचा रस घालावा. ते चांगले मिक्स केल्यानंतर हे क्रीम तयार होईल. हात स्वच्छ धुवून तयार केलेले क्रीम चेहऱ्यावर लावावे. चौथ्या टप्प्यात तुम्हाला तारबुजापासून फेस मास्क बनवावे लागेल. यासाठी बेसन, दूध आणि टरबूजाचा रस घ्यावा. हे सर्व एकत्र करून त्याचे मिश्रण तयार करावे. त्यानंतर हा तयार झालेला फेस पॅक चेहऱ्यावर लावा. साधारणपणे १५ मिनिटे हा फेस पाक चेहऱ्यावर ठेवावा आणि त्यानंतर सध्या पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवून घ्यावा. आठवड्यातून एकदा हे टरबूज फेशियल जर तुम्ही केले तर तुमच्या त्वचेवर छान चमक आणि तजेला येईल.

(टीप – लेखात दिलेला मजकूर हा सामान्य आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे देण्यात आला आहे. कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधावा) Also Read - ग्लोईंग स्कीनसाठी वापरा गव्हाचा फेसपॅक - Glowing Skinsathi Vapara Ghavacha Facepack