मुंबई : चाणक्य नीतीमध्ये (Chanakya Niti) बऱ्याच गोष्टींचे वर्णन करण्यात आले आहे. यामध्ये आपल्या जीवनातील प्रत्येक पैलू आणि व्यक्तींबद्दल सांगण्यात आले आहे. अशामध्ये आज आम्ही तुम्हाला व्यक्तींच्या अशा काही सवयींबद्दल सांगणार आहोत ज्या वेळेवर बदलल्या नाही तर त्या व्यक्तीचे आयुष्य नेहमीच दारिद्र्यात (poverty Habits) राहते. जर या सवयी त्या व्यक्तीने वेळेत बदलल्या तर ती व्यक्ती लवकर श्रीमंत (Rich habits) होऊ शकते. चला तर मग या चार सवयी नेमक्या कोणत्या आहेत त्या जाणून घेऊया…

– चाणक्य नितीनुसार, सकाळची वेळ (Morning Time) खूपच मौल्यवान असते. प्रत्येक व्यक्तीने सकाळी लवकर उठून या वेळेचा चांगला उपयोग केला पाहिजे. परंतू ज्या व्यक्ती सकाळी लकवर उठत नाही आणि उशीरापर्यंत अंथरुणावर पडून असतात अशा व्यक्तीवर लक्ष्मी नाराज राहते. अशा व्यक्तींच्या घरामध्ये कायम दारिद्र राहते.

– ज्या व्यक्ती नियमितपणे आंघोळ (Bath) करत नाही, दात स्वच्छ (clean teeth) करत नाही आणि अस्वच्छ कपडे (Unclean clothes) घालतात. अशा व्यक्तींवर लक्ष्मी प्रसन्न होत नाही. अशा व्यक्तींचे आयुष्य आजारपणामध्येच जाते.

– प्रत्येकाने वेळेवर भोजन केले पाहिजे (Everyone should eat on time). जेणे करुन आपले शरीर मजबूत (Strong Body) राहील. जगण्यासाठी जेवण करणं खूप महत्वाचे असते. परंतू याचा अर्थ असा होत नाही की आपण दिवस-रात्र (Day-Night) खात बसले पाहिजे किंवा खाण्याबद्दल विचार केला पाहिजे. ज्या व्यक्ती दिवसभर खाण्याबद्दल विचार करतात त्या लोकांच्या घरामध्ये पैसा टिकत नाही.

– गोड आवाज असलेल्या व्यक्ती सर्वांनाच आवडतात. अशा व्यक्तींना आयुष्यात कोणतेही दु:ख नसते. या व्यतिरिक्त ज्या व्यक्ती नेहमी वाईट बोलतात त्या कोणालाच आवडत नाही. त्या व्यक्तींचे इतर व्यक्तींशी नातं चांगलं राहत नाही. अशा व्यक्तींकडे लक्ष्मी येऊन देखील टिकत नाही.