Chanakya Niti : माणसाच्या जीवनात सुख-दुःख हे सुरूच असते. सुख-दुःख हे ऊन सवाली प्रमाणे आहे. तसं पाहिलं तर आयुष्यात दुःख कोणालाही नको असते. मात्र काही वेळा अशी परिस्थिती निर्माण होते की वारंवार दुःखाचा सामना करावा लागतो. अशी परिस्थिती व्यक्तीवर का ओढवते याची करणे आणि या परिस्थितीतून बाहेर पाडण्यासाठी आचार्य चाणक्य (acharya chanakya) यांनी जगाला काही उपाय संगितले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया ते उपाय ज्यामुळे तुम्ही तुमच्यावर येणारी वाईट वेळ टाळू शकाल. (Chanakya niti for happiness in life)

मूर्ख व्यक्तीपासून लांब राहा

आचार्य चाणक्य सांगतात की, जे लोकं मूर्ख आहेत आणि दुसऱ्यांचे म्हणणे समजून घेत नाहीत, अशांसोबत ज्ञानाच्या गोष्टी करू नये. अशा लोकांसोबत ज्ञानाच्या गोष्टी केल्याने वेळा वाया जातो आणि कारण नसतांना वाद विवाद होतो. अशी व्यक्ती कोणाचंही गोष्ट ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसते. त्यामुळे अशा लोकांपासून दूर राहिले तर नुकसान टळते.

दान करा

आचार्य चाणक्य सांगतात की, तुम्हाला गरीबीतून मुक्त व्हायचे असले तर दान हा उत्तम पर्याय आहे. व्याक्तीने आपल्या क्षमतेनुसर वेळोवेळी दान केले पाहिजे. चाणक्य नीतीनुसार दान केल्यास अक्षय पुण्य प्राप्त होते आणि जुने पाप नष्ट होतात. त्यामुळे दान केले पाहिजे.

विनम्रतापूर्वक व्यवहार करा

व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार सुख-दुःख मिळते असे म्हटले जाते. त्यामुळे असे काम करू नका ज्यामुळे भविष्यात दुःख होईल. आयुष्य सुखी आणि समाधानी राहण्यासाठी नेहमी प्रत्येकासोबत विनम्रतापूर्वक व्यवहार करा. कोणाला चुकीचा शब्द वापरू नये. कोणाचा अपमान करू नका असे चाणक्य नीतीत म्हटले आहे.

ज्ञानाला महत्त्व द्या

तुम्हाला जर दुःखपासून दूर राहायचे असेल तर स्वतःला ज्ञानी बनवा. कायम काही न काही ज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न करा. ज्ञानी व्यक्तीला घर-परिवारातच नव्हे तर बाहेर देखील सन्मान प्राप्त होतो. अशा व्यक्ती लवकर प्रगती करतात.

देवाची भक्ती करा

देवाच्या भक्तीचे आपल्या जीवनात विशेष महत्व आहे. यामुळे यश आणि वाईट काळात बळ मिळते. त्यामुळे देवावर विश्वास आणि भक्ती दोन्ही असायला हवी. देवाच्या भक्तीने तुम्ही मागच्या जन्माचे पाप नष्ट करू शकतात.