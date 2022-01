Chanakya Niti : आचार्य चाणक्य (Aacharya Chanakya) यांनी नीतिशास्त्रात (Chanakya Niti) मानवी जीवनाशी संबंधित अनेक पैलूंचे वर्णन केले आहे. चाणक्य यांना आर्थिक (Economic), राजकीय (Political )आणि महान शिक्षणतज्ज्ञ (Great Educator) मानले जाते. आचार्य चाणक्यांनी आपल्या धोरणांच्या बळावर सामान्य बालक चंद्रगुप्ताला (Chandragupta) मौर्य वंशाचा सम्राट (Emperor of the Mauryan dynasty) बनवले. चाणक्य यांनी एका श्लोकात आर्थिक संकट येण्यामागचे संकेत काय आहेत हे सांगितले आहेत. हे संकेत नेमकी कोणती आहेत हे आज आपण जाणून घेणार आहोत…Also Read - Chanakya Niti: तुम्हाला सुद्धा या चार सवयी आहेत का?, लवकर बदला नाही तर कधीच होऊ शकणार नाही श्रीमंत!

1. कुटुंबात कलह वाढणे (Increase in discord in the family) –

आचार्य चाणक्य यांच्यानुसार आर्थिक स्थितीसाठी (Financial Status) कुटुंबातील कलह शुभ नाही. असे म्हणतात की, ज्या लोकांच्या घरात भांडण किंवा भांडणाचे वातावरण असते तेथे गरिबी राहत असते. त्यामुळे घरातील वातावरण नेहमी आनंदी असले पाहिजे.

2. तुळशीचे रोप सुकवणे (Drying of Tulsi plant) –

हिंदू धर्मात (Hinduism) तुळशीचे रोप (Basil plant) पूजनीय आहे. तुळशीचे रोप हे सुख आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. तुळशीचे रोप सुकले तर ते बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती दर्शवते असे म्हणतात. म्हणूनच तुळशीचे रोप घरात कधीही सुकू देऊ नये असे सांगितले जाते.

3. पूजा-विधीपासून दूर राहणे (Distance from worship) –

असे म्हणतात की, ज्या घरांमध्ये पूजा केली जाते तेथे माता लक्ष्मी (Aai Laxmi) वास करते. यासोबतच सकारात्मक ऊर्जा मिळते. ज्या घरांमध्ये लोक अचानक पूजेपासून दूर राहतात तेथे आर्थिक संकट येऊ शकते.

4. काच फूटणे (Breaking of glass) –

नीतिशास्त्रानुसार (Ethically) आर्थिक स्थितीसाठी काच फूटणे शुभ मानले जात नाही. ज्या घरांच्या काचा फुटतात त्या घरांमध्ये आर्थिक संकट येण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येते.

5. वडीलधाऱ्यांचा आदर आवश्यक (Respect for elders is necessary) –

असे म्हणतात की, ज्या घरांमध्ये मोठ्यांचा आदर केला जात नाही त्या घराची आर्थिक स्थिती कधीच सुधारत नाही. त्यामुळे घरातील मोठ्यांशी नेहमी चांगले वागले पाहिजे.