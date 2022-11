Chandra Grahan Live Streaming: तुमच्या स्मार्टफोनवर पाहा चंद्रग्रहणाचं लाइव्ह स्ट्रीमिंग, येथे करा क्लिक

Chandra Grahan Live Streaming: भारतात केवळ पूर्वेकडील काही भागांतून संपूर्ण चंद्रग्रहण पाहता येणार आहे. देशाच्या उर्वरित भागांतून हे चंद्रग्रहण उशीरा दिसेल. कारण भारतात चंद्रोदय उशीरा होणार आहे. त्यामुळे चंद्रग्रहण दिसण्यास देखील उशीर होईल. परंतु तुम्हाला येथे ग्रहणाची लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येईल.

Chandra Grahan Live Streaming: आज 8 नोव्हेंरबर रोजी वर्षातील शेवटचं चंद्रग्रहण होत आहे. दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सूर्य ग्रहणानंतर खगोलप्रेमींना (Chandra Grahan 2022 In India) या निमित्ताने आनखी एक पर्वणी मिळणार आहे. हे चंद्रग्रहण संपूर्ण चंद्रग्रहण असेल (Watch live streaming of lunar eclipse 2022) म्हणजेच या ग्रहणावेळी चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीखाली झाकला जाईल आणि काही काळासाठी (lunar eclipse 2022 timings in india) चंद्र लाल रंगाचा दिसेल. यालाच ब्लड मून देखील म्हटले जाते. परंतु भारतात केवळ पूर्वेकडील काही भागांतून संपूर्ण चंद्रग्रहण पाहता येणार आहे. देशाच्या उर्वरित भागांतून हे चंद्रग्रहण उशीरा दिसेल. कारण भारतात चंद्रोदय उशीरा होणार आहे. त्यामुळे चंद्रग्रहण दिसण्यास देखील उशीर होईल. भारतात चंद्रोदय होण्यापूर्वीच ग्रहणाला सुरुवात झालेली असेल.

अशा स्थितीत तुम्ही भारतात पुर्वेकडील भागात नसाल तर तुम्हाल संपूर्ण चंद्रग्रहण प्रत्यक्ष पाहता येणार नाही. परंतु काळजी करू नका आम्ही येथे तुम्हाला त्यासाठी काही पर्याय देत आहोत. या माध्यमातून तुम्ही संपूर्ण चंद्रग्रहण बघण्याचा आनंद तुमच्या घरी, ऑफिसमध्य किंवा कामाच्या ठिकाणी बसून देखील घेऊ शकता. चंद्रग्रहण भारतीय वेळेनुसार दुपारी 2 वाजून 39 मिनिटांनी सुरू होईल आणि संपू्र्ण चंद्रहणाला दुपारी 3 वाजून 46 मिनिटांनी सुरुवात होईल. संपूर्ण चंद्रग्रहण 5 वाजून 12 मिनिटांनी संपेल, तर चंद्रग्रहणाच्या आंशिक टप्प्याची समाप्ती वेळ सायंकाळी 6 वाजून 19 मिनिटांनी होईल.

येथे पाहा लाईव्ह स्ट्रीमिंग

हे संपूर्ण चंद्रग्रहण तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनवर पाहू शकता. अनेक ऑफिशिअल वेबसाइट्स या ग्रहणाचं थेट प्रसारण करणार आहेत. या वेबसाइट्सचे तपशील आम्ही तुम्हाला देत आहोत. TimeandDate.com या वेबसाइटवर तुम्ही पूर्ण चंद्रग्रहणाचे थेट प्रसारण पाहू शकता. या वेबकास्टमध्ये तुम्हाला चंद्रग्रहणाचा बहुतांश भाग पाहता येणार आहे. या वेबसाइट व्यतिरिक्त तुम्ही TimeandDate.com च्या YouTube चॅनेलवर जाऊन देखील चंद्रग्रहण लाईव्ह पाहू शकता.

याशिवाय Virtual Telescope Project या वेबसाईटवरही तुम्ही चंद्रग्रहण लाईव्ह पाहू शकता. तसेच Virtual Telescope Project च्या YouTube चॅनेलवरही तुम्हाला लाइव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येईल.याशिवाय इतरही अनेक वेबसाइट्स चंद्रग्रहणाचे थेट प्रक्षेपण करणार आहेत. तुम्ही ग्रिफिथ वेधशाळेच्या YouTube पेजवरही चंद्रग्रहण लाईव्ह पाहू शकता. हे चंद्रग्रहण भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये दिसणार आहे. भारतात या चंद्रग्रहणाची (Last Lunar Eclipse 2022) सुरुवात संध्याकाळी 05:29 वाजता होईल आणि संध्याकाळी 06:19 ला संपेल. हे ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर आणि पॅसिफिक महासागर व्यापणाऱ्या प्रदेशात दिसणार आहे.