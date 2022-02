Chocolate Day 2022: व्हॅलेंटाईन वीकचा (Valentine Week) आज तिसरा दिवस आहे. हा दिवस चॉकलेट डे (Chocolate Day) म्हणून साजरा केला जात आहे. व्हॅलेंटाईन डे (Valentine Day 2022) दरवर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. चांगली सुरुवात करण्यासाठी काहीतरी गोड आवश्यक आहे. यासाठी तुम्ही चॉकलेट डेच्या दिवशी तुमच्या पार्टनरला चॉकलेट गिफ्ट (Chocolate Gift) करू शकता. या दिवसासाठी चॉकलेट्स वेगवेगळ्या आणि अतिशय सुंदर पॅकिंगमध्ये येतात. तुमच्या जोडीदाराला चॉकलेट्स गिफ्ट करून तुम्ही त्यांना दाखवू शकता की त्यांचे प्रेम तुमच्यासाठी किती खास आहे. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही तुमच्या पार्टनरला डार्क चॉकलेट गिफ्ट म्हणून देऊ शकता.Also Read - Chocolate Day 2022: आज साजरा केला जातोय चॉकलेट डे, जाणून घ्या यामागचा इतिहास!

फक्त लहान मुलंच नाही तर मोठ्या व्यक्तींना देखील चॉकटेल खूप आवडतात. चॉकलेटचे चवीपेक्षा जास्त फायदे आहेत. चॉकलेट असा पदार्थ आहे की ते खाण्यापासून कोणीही स्वत:ला रोखू शकत नाही. असे म्हटले जाते की चॉकलेट खाल्ल्यामुळे आपली लव्ह लाईफ निरोगी राहते. हेल्थलाइनच्या बातमीनुसार, डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate) खाल्लयाने आरोग्यासाठी अनेक सकारात्मक फायदे होतात. डार्क चॉकलेट रक्तातील साखर आणि हृदयविकार यासारखे गंभीर आजार शरीरापासून दूर ठेवते. एवढेच नाही तर ते खाल्ल्याने तणावही कमी होतो. चॉकलेट डेच्या निमित्ताने आज आपण डार्क चॉकलेट खाल्ल्याने काय आरोग्यदायी फायदे (Beneficial For Health) होतात हे जाणून घेणार आहोत..

डार्क चॉकलेट खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे –

रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते (Control blood sugar level)-

रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने अनेक गंभीर आजारांचा धोकाही वाढतो. डार्क चॉकलेटमध्ये असे गुणधर्म आहेत की ते शरीरातील रक्तातील साखरेची पातळी राखू शकते, ज्यामुळे तुम्ही मधुमेहासारख्या आजारांना बळी पडण्यापासून देखील वाचू शकता.

हृदयविकारापासून दूर राहतो (keep away from heart disease) –

डार्क चॉकलेटमध्ये कार्डिओप्रोटेक्टिव्ह गुणधर्म असतात. हे हृदयाला अनेक गंभीर आजारांपासून वाचवते. हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग टाळण्यासाठी, डार्क चॉकलेटचे सेवन केले जाऊ शकते.

वृद्धत्व विरोधी म्हणून काम करते (works as anti-aging) –

डार्क चॉकलेटमध्ये वृद्धत्वाचा प्रभाव कमी करण्याचा विशेष गुणधर्म आहे. त्यामुळे ज्यांना वाढत्या वयाचा प्रभाव कमी करायचा आहे, त्यांनी डार्क चॉकलेटचे सेवन जरूर करावे. हे अँटी-एजिंग एजंट म्हणून काम करते.

ताण कमी करते (reduces stress) –

तणाव ही एक अशी गोष्ट आहे जी एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यात कधीतरी नक्कीच त्रास देते. तणाव हे अनेक गंभीर आजारांचे मुख्य कारण मानले जाते. तणाव टाळण्यासाठी डार्क चॉकलेट खूप उपयुक्त ठरू शकते. डार्क चॉकलेटमध्ये तणाव कमी करण्याचा विशेष गुणधर्म असतो.

रक्तदाब कमी करते (lowers blood pressure) –

रक्तदाब वाढलेल्या अवस्थेला उच्च रक्तदाब म्हणतात. ज्या लोकांना उच्च रक्तदाबाची समस्या आहे ते डार्क चॉकलेटचे सेवन करू शकतात. डार्क चॉकलेटमध्ये मॅग्नेशियमचे प्रमाण असते, जे रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते.