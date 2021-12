मुंबई : ख्रिसमस सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. यानिमित्ताने अनेकांच्या घरात आणि ऑफिसमध्ये ख्रिसमसची (Christmas 2021) तयारी सुरू झाली आहे. ख्रिसमस हा ख्रिश्चन बांधवांचा सण असला तरी देशभरात सर्व धर्मातील लोक या उत्सवात तेवढ्यात उत्साहाने सहभागी होतात. ख्रिसमसच्या दिवशी घरे वेगवेगळ्या वस्तूंनी सजवली जातात. या दिवशी घरात ख्रिसमस ट्री देखील लावले जाते आणि ते अनेक गोष्टींनी सजवले जाते. पण या ख्रिसमसमध्ये तुम्ही काहीतरी वेगळं करू इच्छित असाल तर तुम्ही तुमच्या घराला वेगळा लूक (Christmas Decoration Idea 2021) देऊ शकता. आम्ही तुम्हाला काही टिप्स आणि ट्रिक्स सांगणार आहोत ज्याद्वारे तुम्ही तुमच्या घराला वेगळा लुक देऊ शकता. (Christmas 2021 Decoration Idea : Thinking about decoration of house for Christmas? Read these tips for different look)Also Read - Christmas 2021 Vastu Tips : घरात ख्रिसमस ट्री लावणे मानले जाते अत्यंत शुभ, जाणून घ्या कोणती दिशा योग्य

अशा प्रकारे सजवा मुख्य गेट : एंट्री गेटला सुंदर लुक देण्यासाठी तुम्ही गेटवर लाल रंगाचा सुंदर वेल लावू शकता. याशिवाय तुम्ही मेरी ख्रिसमस लिहिलेल्या प्लेटसह गेटवर आणखी काही सजावटी वस्तू देखील ठेवू शकता.

फुलांचा वापर करा : यावेळी तुम्ही ख्रिसमसमध्ये घराला नवा लुक देण्यासाठी फुलांचा वापर करू शकता. ताजी फुले घराला एक वेगळाच लुक देतात आणि ती छान दिसतात. तसेच तुम्ही घरात काही ठिकाणी रोपे ठेवू शकता.

घराचा प्रत्येक कोपरा अशा प्रकारे सजवा : ख्रिसमसच्या दिवशी अशी कोणतीही जागा रिकामी ठेवू नका. घरात सर्वत्र सजावट करा. यासाठी तुम्ही ख्रिसमस लाइट्स, कृत्रिम फुले किंवा ख्रिसमस स्टॉकिंग्ज वापरू शकता.

मेणबत्त्या वापरा : बहुतेक लोक ख्रिसमसच्या दिवशी घरात रोषणाई करतात. रंगीबेरंगी दिवे देखील वापरता येतात. परंतु तुम्ही त्यांच्या जागी मेणबत्त्या देखील वापरू शकता.