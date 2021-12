मुंबई: ख्रिसमस हा प्रभु येशू ख्रिस्त (jesus christ) यांचा जन्मदिवस म्हणून साजरा केला जातो. ‘ख्रिसमस’ (christmas) हा शब्द ‘क्राइस्ट्स आणि मास’ या दोन शब्दांचा मिलाफ होऊन बनला आहे. जो मध्य काळ इंग्रजी शब्द ‘क्रिस्टेमसे’ आणि जुना इंग्रजी शब्द ‘क्रिस्टेसमॅसे’ पासून कॉपी केला गेला आहे. 1038 पासून याला ‘ख्रिसमस’ (christmas 2021) असे म्हटले जाते. यामधील ‘ख्रिस’ म्हणजे येशू ख्रिस्त आणि ‘मास’ म्हणजे प्रार्थना समूह किंवा ख्रिश्चनांचा ‘मास’ असा होतो. (Christmas 2021: What is the birth story of Jesus Christ? how the name ‘Christmas’ came out)Also Read - Christmas 2021 Decoration Idea: ख्रिसमसला घर सजवण्याचा विचार करताय? या टिप्स वापरून द्या वेगळा लूक

येशूच्या जन्माविषयी एक व्यापकपणे स्वीकारलेली ख्रिश्चन आख्यायिका (christmas history) आहे. या कथेनुसार (story of christmas) प्रभुने गॅब्रिएल नावाच्या देवदूताला मेरी नावाच्या कुमारी मुलीकडे पाठवले. गॅब्रिएलने मेरीला सांगितले की ती प्रभूच्या एका मुलाला जन्म देईल आणि मुलाचे नाव येशू असेल. तो मोठा होऊन राजा होईल आणि त्याच्या राज्याला कोणतीही सीमा राहणार नाही. ज्या रात्री प्रभू येशूचा जन्म झाला त्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार आपले नावे नोंदवण्यासाठी मेरी आणि जोसेफ बेथलेहेमला जात होते. त्यांनी एका गोठ्यात आश्रय घेतला. तिथे मेरीने मध्यरात्री येशूला जन्म दिला आणि त्याला नांदमध्ये ठेवले. अशा प्रकारे प्रभुचा पुत्र येशू जन्माला आला.

बायबलमध्ये येशूची जन्मतारीख दिलेली नाही परंतु तरीही दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी ख्रिसमस साजरा केला जातो. या तारखेबाबत अनेक वाद झाले. परंतु ख्रिस्तपूर्व 336 मध्ये पहिल्या ख्रिश्चन रोमन सम्राटाच्या (First Christian Roman Emperor) काळात 25 डिसेंबरला पहिला ख्रिसमस (First Christmas) साजरा करण्यात आला. याच्या काही वर्षांनंतर पोप ज्युलियसने (Pop Julius) अधिकृतपणे 25 डिसेंबर रोजी येशूचा जन्म साजरा करण्याची घोषणा केली.

ख्रिसमसच्या दिवशी लोक प्रभूची स्तुती करण्यासाठी गाणी गातात. ते घरोघरी जाऊन प्रेम आणि बंधुभावाचा संदेश देतात. ख्रिसमस ट्री (christmas tree) आपल्या वैभवासाठी जगभरात लोकप्रिय आहे. लोक त्यांची घरे ख्रिसमस ट्रीने सजवतात. चर्च मास नंतर लोक एकमेकांच्या घरी जातात आणि मैत्रीपूर्ण पद्धतीने एकमेकांची भेट घेतात. या दिवशी ख्रिश्चन बांधव मेजवानी देतात आणि एकमेकांना शुभेच्छा, तसेच भेटवस्तू देतात. यातून ते शांतता आणि बंधुतेचा संदेश देत असतात.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ज्ञांचे मत नाही)