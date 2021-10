मुंबई : भारतातील काही डोंगराळ भागात चहात बटर किंवा तूप घालून पिण्याची पद्धत आहे. हे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. परंतु तुम्ही कधी बटर घालून कॉफी ( Coffee with Butter) घेतली आहे का? याची चव तुम्हाला आवडली नाही तरी तुमच्या आरोग्यासाठी हे खूप फायदेशीर असते. याच्या फायद्यांविषयी जाणून घेऊया….(Coffee And Butter: When you drink coffee, add little butter, you will get tremendous benefits)

कॉफीमध्ये बटर (Coffee And Butter) घालून प्यायल्याने शरीरात साठलेली चरबी (Fats) सक्रिय होते. हे शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉल (Bad cholesterol) कमी करून चरबी आणि कॅलरीजची (Calories) भरपाई करते.

तुम्ही कॉफीमध्ये बटर घालता तेव्हा ते केटोन्स तयार करते, जे ऊर्जा प्रदान करते. जेव्हा शरीर कार्बोहायड्रेट्सऐवजी चरबीपासून ऊर्जा निर्माण करते तेव्हा हे केटोन्स शरीरात तयार होतात. ही ऊर्जा अधिक फायदेशीर असते. कॉफीमध्ये बटर घालून प्यायल्याने हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. कॉफीसोबत बटरचे सेवन केल्याने तुमच्या शरीराची मेद कमी होण्यास मदत होते. हे दिवसभर चरबी कमी करण्यास उपयुक्त आहे. आपण आरोग्यदायी मार्गाने वजन कमी करू इच्छित असल्यास हा एक चांगला मार्ग आहे. ताजे बटर आरोग्यदायी असते आणि चरबी जाळण्यास मदत करते. कॉफीमध्ये बटर प्यायल्याने तुम्हाला ऊर्जा मिळते. तसेच हिवाळ्यात ते प्यायल्याने दुष्परिणाम टाळता येतात. कॉफीचे सेवन मेंदूला सतर्क करण्यात मदत करते, तर बटर मेंदूच्या अवयवांना अधिक चांगले कार्य करण्यास मदत करते. बटर हे आपोआप वजन कमी करण्याचे औषध आणि ऊर्जा देणारा पदार्थ आहे. बटर हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी देखील उपयुक्त असते. कॉफीमध्ये बटर घालून पिल्यास ते ‘व्हिटॅमिन के’ तयार करते जे हृदयरोगापासून संरक्षण करते.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामन्य माहिती आहे. हा तज्ञांचा सल्ला नाही)