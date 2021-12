मुंबई : हिवाळ्यात लोक चहा-कॉफीचे सेवन मोठ्या प्रमाणात करू लागतात. काही लोकांना कॉफी खूप आवडते. कॉफीशिवाय काही लोकांचा दिवसही सुरू होत नाही. पण तुम्हाला हे माहित आहे का की हिवाळ्यात कॉफीचे जास्त सेवन करणे तुमच्या आरोग्यासाठी खूप हानिकारक (Coffee Side Effects) ठरू शकते. हिवाळ्यात कॉफीचे जास्त सेवन केल्याने तुम्ही दीर्घकाळ आजारी राहू शकता. चला जाणून घेऊया हिवाळ्यात कॉफीच्या अतिसेवनाचे (Coffeeche Dushparinam) तोटे… (Coffee Side Effects: Consumption of Coffee in Winter Can Be Harmful, Pregnant Women Should Stay Away)Also Read - Dry Fruits Side Effects: हिवाळ्यात अशा प्रकारे करू नका ड्राई फ्रूट्सचे सेवन, आरोग्यावर होईल वाईट परिणाम

ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका : कॉफीमध्ये कॅफिनचे प्रमाण जास्त असते. कॅफिन हाडांमधून कॅल्शियम काढून टाकते त्यामुळे शरीरातील ताकद कमी होते. जर तुम्ही दररोज पुरेसे कॅल्शियम घेतले नाही आणि कॉफीचे सेवन केले नाही तर यामुळे संधिवात किंवा ऑस्टिओपोरोसिसची समस्या उद्भवू शकते.

हृदयविकाराचा धोका : बरेच लोक फिल्टर न केलेल्या कॉफीचे सेवन करतात. यामुळे तुमच्या रक्तातील कोलेस्टेरॉल आणि फॅटचे प्रमाण वाढते आणि यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो.

मधुमेह : अनेक संशोधनांनुसार कॅफिनमुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. अशा परिस्थितीत जर तुम्हाला मधुमेह असेल तर तुम्ही कॉफीचे सेवन सावधगिरीने करणे गरजेचे असते.

गर्भवती महिलांसाठी धोकादायक : कॉफीचे सेवन गर्भवती महिलांसाठी धोकादायक ठरू शकते. यामुळे गर्भपाताचा धोका वाढतो. यासोबतच हे नवजात मातांसाठीही धोकादायक असते. कॅफीन दुधाद्वारे बाळाच्या शरीरात जाऊ शकते. यामुळे मुलांमध्ये झोपेची समस्या, चिडचिड आणि आतड्यांसंबंधी समस्या उद्भवू शकतात.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ज्ञांचे मत नाही)