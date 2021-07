मुंबई : हेल्दी (Healthy राहण्यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करत असतो. आरोग्यसाठी फायदेशीर (Beneficial for health) असलेले अनेक पदार्थ, फळं आपण खात असतो. केळी (banana) आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. शरीरयष्टी आणि डाएट (Diet) फॉलो करणाऱ्यांसाठी केळी खूपच चांगली असते. अगदी लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्व जण चांगल्या आरोग्यासाठी केली खातात. त्याचप्रमाणे दह्याचे सुद्धा आहे. दही (curd) खाणं आरोग्यासाठी खूप चांगले असते. दही खाल्ल्याने ताजेतवाणे वाटते त्याचसोबत दह्यामुळे पचनशक्ती मजबूत (Strong digestion ) होते.Also Read - Monsoon Malaria Prevention Tips: पावसाळ्यात मलेरियापासून बचाव करण्यासाठी या टीप्स करा फॉलो, मच्छर तुम्हाला स्पर्श नाही करणार!

अनेक फळं आणि पदार्थ असे आहेत जे एकत्र खाल्ले तर आपल्या आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर ठरतात. त्यामधील एक म्हणजे केळी आणि दही (banana and curd). दह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बॅक्टेरिया, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स हे गुणधर्म असतात. तर केळीमध्ये व्हिटॅमिन, आयरन आणि फायबर हे गुणधर्म असतात. आज आपण दही आणि केळी हे एकत्र खाल्ल्यामुळे नेमकं काय फायदे (banana and curd benefits) होतात हे जाणून घेणार आहोत…

– दह्यामध्ये केळी टाकून खाल्यामुळे फॅट बर्न (Fat burning) होतात. हे खाल्ल्यामुळे कॉलेस्टॉल कमी होतो आणि हार्ट अटॅक (Heart attack) सारख्या समस्येपासून आपला बचाव होतो.

– पोटाशी संबंधित समस्या (Stomach related problems) असतील तर तुम्ही दही आणि केळी मिक्स करुन खा. हे खाल्ल्यामुळे पोटाच्या अनेक समस्या दूर होतात. त्यासोबत रक्तदाबही नियंत्रणात राहतो.

– केळीमध्ये असलेला इन्युलिन नावाचा फायबर दह्याच्या चांगल्या बॅक्टेरियांना सपोर्ट (Support the bacteria) करतो. यामुळे कॅल्शियमचे चांगले शोषण होते.

– बद्धकोष्ठतेच्या (Constipation) समस्येपासून बचाव करण्यासाठी दही आणि केळीमध्ये मनुके टाकून खाणे खूपच फायदेशीर ठरते.

– जर तुम्हाला काही काम केल्यानंतर थकवा जाणवत असेल तर दही आणि केळी एकत्र खाल्ल्यामुळे तुम्हाला झटपट उर्जा मिळते. सकाळी नाश्ता करताना केळी आणि दही खाणे खूपच फायदेशीर ठरते.