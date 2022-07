Rashi Bhavishya in Marathi Today, 12 july : आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल (Rashi Bhavishya in Marathi Today), कुंडलीतील ग्रहांची स्थिती कशी असेल आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल (Rashifal in marathi), शुभ रंग कोणता? हे जाणून घ्या ज्योतिष गुरु शिरोमणी सचिनजींकडून…(Shiromani Sachin Ji)Also Read - Rashi Bhavishya in Marathi Today, 11 july : या राशीच्या लोकांना जोडीदाराकडून सन्मान मिळेल, जाणून घ्या तुमचे राशीभविष्य!

मेष (Aries Horoscope Today)

जीवनात मोठे परिवर्तन घडून येण्याची शक्यता आहे. मोठे लाभ होतील. जुने मित्र भेटतील. कुटुंबात वाद घालू नका.

शुभ रंगः गुलाबी.

वृषभ (Taurus Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसायात प्रगती साधाल. नातेवाईकांचे सहकार्य मिळेल. कामाचा ताण जाणवेल.

शुभ रंगः आकाशी.

मिथुन (Gemini Horoscope Today)

घराच्या देखरेखीवर लक्ष ठेवावे लागेल. नोकरीत लाभाचे योग आहेत. मन स्थिर ठेवावे लागेल.

शुभ रंगः केशरी.

कर्क (Cancer Horoscope Today)

नोकरीच्या ठिकाणी वाद संपुष्टात येईल. आर्थिक चणचण दूर होईल. योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करा.

शुभ रंग: राखाडी.

सिंह (Leo Horoscope Today)

व्यापारातून आर्थिक लाभ मिळेल. लांबचा प्रवास टाळलेलाच बरा. विनाकारण कोणासोबत वाद घालू नका.

शुभ रंगः लाल

कन्या (Horoscope Virgo Today)

करिअरमध्ये हळू हळू सुधारमा जाणवेल.जीवनात प्रेम आणि विश्वासाचे नातेसंबंध निर्माण होतील.आरोग्य विषयक चिंता दूर होईल.

शुभ रंगः पांढरा.

तूळ (Libra Horoscope Today)

अचानक स्वास्थ्य खराब होण्याची शक्यता आहे. समाजात मान सन्मान मिळेल. जुनी देणी वसूल होतील.

शुभ रंगः राखाडी.

वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today)

आरोग्यविषयक समस्या दूर होतील. मानसिक तनाव संपुष्टात येतील. नशीबावर विश्वास ठेवा.

शुभ रंगः केशरी.

धनु (Sagittarius Horoscope Today)

कुटुंबातील आनंदवार्ता समजतील. रागाच्या भरात कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नका. वडीलधारी मंडळींचा सहकार्य लाभेल.

शुभ रंगः लाल.

मकर (Capricorn Horoscope Today)

व्यापारातील अडथळे दूर होतील. आर्थिक स्थिती सुधारेल. वरिष्ठांचा आदर ठेवा.

शुभ रंग: हिरवा.

कुंभ (Aquarius Horoscope Today)

समाजात मान-सन्मान मिळेल. कुटुंबातील समस्या दूर होतील. धार्मिक कार्यात व्यग्र राहाल.

शुभ रंगः पांढरा.

मीन (Pisces Horoscope Today)

कौटुंबीक समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. मालमत्तेशी संबंधित वाद दूर होती. आरोग्याची काळजी घ्या.

शुभ रंग: सोनेरी.