Rashi Bhavishya in Marathi Today, 19 June : आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल (Rashi Bhavishya in Marathi Today), कुंडलीतील ग्रहांची स्थिती कशी असेल आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल (Rashifal in marathi), शुभ रंग कोणता? हे जाणून घ्या ज्योतिष गुरु शिरोमणी सचिनजींकडून…(Shiromani Sachin Ji)

मेष (Aries Horoscope Today)

ज्येष्ठांचा आदर करा. नवीन कामांचे नियोजन यशस्वी होईल.

स्वतःचे काम स्वत: करा.

शुभ रंग: आकाशी.

वृषभ (Taurus Horoscope Today)

आज कुठेतरी बाहेर जाताल. संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. वैवाहिक जीवन सुधारेल.

शुभ रंग: निळा.

मिथुन (Gemini Horoscope Today)

तणावाची समस्या वाढू शकते. वेळेवर कार्यालयात पोहोचण्याचा प्रयत्न करा. जुन्या मित्रांशी वाद घालू नका.

शुभ रंग: हिरवा.

कर्क (Cancer Horoscope Today)

सरकारी विभागाला फायदा होईल. कोणालाही पैसे उधार देऊ नका. संध्याकाळपर्यंत चांगली बातमी मिळेल.

शुभ रंग: गेरु.

सिंह (Leo Horoscope Today)

सूर्योदयापूर्वी उठण्याचा प्रयत्न करा.वडिलांकडून पैसे मिळतील. पत्नीचा आदर करा.

शुभ रंग: पिवळा.

कन्या (Horoscope Virgo Today)

सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करा. घरोघरी मांगलिक सोहळा होईल. पाहुणे अपेक्षित आहे.

शुभ रंग: मरुन.

तूळ (Libra Horoscope Today)

तातडीच्या कामासाठी छोटा प्रवास करावा लागेल. घर सोडण्यापूर्वी महत्त्वाची कागदपत्रे हाताळा. रखडलेली कामे पूर्ण होतील.

शुभ रंग: पांढरा.

वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today)

आपल्या कार्यालयात कोणाशीही वाद करू नये. प्रवासाचा खर्च वाढू शकतो. पालकांचे म्हणणे जरूर ऐका.

शुभ रंग: लाल.

धनु (Sagittarius Horoscope Today)

समाजात तुमची प्रतिमा सुधारेल. नातेवाईकांशी संपर्क ठेवा.

पोटदुखीची समस्या होईल.

शुभ रंग: नारंगी.

मकर (Capricorn Horoscope Today)

अचानक मित्र भेटण्याचा योग आहे. वाहन काळजीपूर्वक चालवा. नोकरीची चिंता वाढेल.

शुभ रंग: हिरवा.

कुंभ (Aquarius Horoscope Today)

तुमच्या आईच्या आरोग्याची काळजी घ्या. योजना तयार करा.

आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

शुभ रंग: निळा.

मीन (Pisces Horoscope Today)

गरजू व्यक्तीला मदत करा. प्रवासात काळजी घ्या. अडकलेले पैसे मिळतील.

शुभ रंग: गेरु.