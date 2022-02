Rashi Bhavishya in Marathi Today, 24 February 2022: आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल, कुंडलीतील ग्रहांची ( Marathi Rashifal) स्थिती कशी असेल आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल, हे जाणून घ्या (Daily Horoscope) पंडित जगन्नाथ गुरुजींकडून…(Pandit Jagannath Guruji)Also Read - Rashi Bhavishya in Marathi Today, 23 February 2022: कसा असेल तुमच्यासाठी आजचा दिवस... जाणून घ्या राशीभविष्य

मेष: ( Aries Horoscope)

मेष राशीच्या लोकांच्या हातून आज सामाजिक कार्य घडणार आहे. मन सामाजिक कार्यात योगदान देण्यास प्रोत्साहित करेल. समाजाच्या कल्याणासाठी केलेल्या कार्यात मित्रांना सहभागी करून घेणे चांगले राहील. Also Read - Shukra Rashi Parivartan : शुक्रदेव करणार मकर राशीत प्रवेश; 'या' राशींचे सुरु होणार 'अच्छे दिन'

वृषभ: (Taurus Horoscope)

काही वृषभ राशीच्या लोकांना आज अनपेक्षित आर्थिक बक्षीस मिळू शकते. जे त्यांना त्यांच्या अनेक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात मदत करेल. त्यांना त्यांचे पालक आणि जोडीदाराकडून भावनिक आधार मिळेल. Also Read - Daily Rashi Bhavishya in Marathi Today 22 Feb 2022: या राशीच्या लोकांनी आज कोणालाही गुपित सांगू नये, जाणून घ्या तुमचं राशीभविष्य

मिथुन (Gemini Horoscope)

मिथुन राशीच्या लोकांनी आज आपल्या व्यवसायाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारात अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. आज काळा रंग या लोकांसाठी भाग्यवान आहे.

कर्क (Cancer Horoscope)

कर्क राशीच्या लोकांना ऑफिसमधील काम पूर्ण करण्यासाठी जास्त परिश्रम घ्यावे लागतील. त्यांना त्यांच्या नात्याबाबत कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

सिंह (Leo Horoscope)

सिंह राशीचे लोक त्यांना तोंड देत असलेल्या तांत्रिक समस्येवर तोडगा काढू शकत नसल्यामुळे ते अडचणीत सापडतील. या लोकांनी अंमली पदार्थांपासून कठोरपणे दूर राहणे आवश्यक आहे.

कन्या (Virgo Horoscope)

कन्या राशीचे लोक आपल्या मुलांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकणार नाहीत. तुमची काही उत्तम गुपिते तुमच्या जोडीदारासमोर उघड होऊ शकतात.

तूळ (Libra Horoscope)

तूळ राशीच्या लोकांना अडचणींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांनी कोणत्याही क्षणी त्यांचा स्वभाव गमावू नये. भविष्यासाठी पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांसाठी ही चांगली वेळ आहे.

वृश्चिक (Scorpio Horoscope)

वृश्चिक राशीचे लोक योग्य लोकांवर विश्वास ठेवल्यास त्यांच्या करिअर किंवा व्यवसायात नवीन उंची गाठू शकतात. ते एखाद्या जवळच्या मित्राला मोठ्या संकटातून वाचण्यास मदत करू शकतात.

धनु (Sagittarius Horoscope)

धनु राशीच्या लोकांना मानसिक शांती मिळेल आणि त्यांच्या मनोकामनाही पूर्ण होताना दिसतील. यापैकी काही लोकांना पूर्वीपेक्षा आतून मजबूत वाटू शकते.

मकर (Capricorn Horoscope)

मकर राशीच्या लोकांनी वादविवादात भाग घेणे टाळावे, परंतु ते तसे करण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांनी कोणाबद्दलही वैयक्तिक टीका करू नये. त्यांना चांगली आर्थिक स्थिती मिळेल.

कुंभ (Aquarius Horoscope)

कुंभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात काही चढ-उतारांना सामोरे जावे लागेल परंतु ते उपाय शोधतील. यापैकी काही लोकांना हृदयविकाराचा आजार येऊ शकतो.

मीन (Pisces Horoscope)

राशीच्या लोकांनी दिवसभर सावध राहावे लागेल. आई-वडिलांशी लहानसहान बाबीवरून मतभेद होऊ शकतात, पण ते काही क्षणापुरतेच असेल.