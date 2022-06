Rashi Bhavishya in Marathi Today, 29 June : आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल (Rashi Bhavishya in Marathi Today), कुंडलीतील ग्रहांची स्थिती कशी असेल आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल (Rashifal in marathi), शुभ रंग कोणता? हे जाणून घ्या ज्योतिष गुरु शिरोमणी सचिनजींकडून…(Shiromani Sachin Ji)Also Read - Mahindra Scorpio-N : महिंद्राने केली नवीन स्कॉर्पिओ-एन लॉन्च, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

मेष (Aries Horoscope Today)

धनाची स्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली राहील. मुलांचे अभ्यासात मन लागेल. महिलांनी दागिने जपून ठेवावेत.

शुभ रंग पिवळा

वृषभ (Taurus Horoscope Today)

वैवाहिक जीवनात सुधारणा होईल. करिअरमध्ये यश मिळेल. पैशाच्या आगमनाची सूचना मिळेल.

शुभ रंग निळा

मिथुन (Gemini Horoscope Today)

पक्ष्यांना खायला द्या. गरजू लोकांना मदत करा. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.

शुभ रंग आकाशी

कर्क (Cancer Horoscope Today)

वडिलांची तब्येत बिघडेल. कृती करण्यास अजिबात संकोच करू नका. तुमच्या मित्राला मदत करा.

शुभ रंग लाल

सिंह (Leo Horoscope Today)

रागाच्या भरात कोणताही निर्णय घेऊ नका. भावासोबत वाद होऊ शकतात. पैसे उधार देऊ नका.

शुभ रंग गुलाबी

कन्या (Horoscope Virgo Today)

विद्यार्थ्यांनी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे. नवीन संधी मिळतील. व्यवसायात नफा होईल.

शुभ रंग गेरू

तूळ (Libra Horoscope Today)

नवीन मालमत्ता लाभू शकते. नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत रहा. मित्राचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करा.

शुभ रंग मरून

वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today)

लांब प्रवासाचा योग आहे. प्रेमात यश मिळेल. रागावर नियंत्रण ठेवा.

शुभ रंग गुलाबी

धनु (Sagittarius Horoscope Today)

मनात आनंदाची लहर येईल. संतती प्राप्तीचा योग आहे. पैसे आधी पेक्षा कमी खर्च होतील.

शुभ रंग तपकिरी

मकर (Capricorn Horoscope Today)

तुमचा दिवस चांगला जाईल. कामावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. रखडलेली कामे पूर्ण होतील.

शुभ रंग पांढरा

कुंभ (Aquarius Horoscope Today)

या राशीच्या लोकांना मुलांच्या आरोग्याची चिंता राहील. वाहन काळजीपूर्वक चालवा. धावपळ सुरू राहील.

शुभ रंग हिरवा

मीन (Pisces Horoscope Today)

विनाकारण रागवू नका. कुटुंबात शुभ कार्य होतील. आर्थिक लाभ होईल.

शुभ रंग सोनेरी